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هل يغيب رونالدو عن كلاسيكو النصر والأهلي؟ الكشف الطبي يحسمها

أحمد رفعت
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023-24Getty Images
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تعرف على موقف رونالدو من المشاركة أمام الأهلي في الكلاسيكو

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تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإصابة خلال مباراة فريقه النصر أمام بيرسبوليس الإيراني، في دوري أبطال آسيا، مما وضع مسألة مشاركته في مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي محل شك.

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رونالدو تعرض لإصابة بعد تدخل قوي من أحد لاعبي بيرسبوليس، ولكن استكمل المباراة بعد الإسعافات الأولية من جانب الجهاز الطبي للنصر، في المباراة التي انتصر فيها العالمي بهدفين دون رد، بالجولة الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن رونالدو أجرى فحصًا طبيًا قبل انطلاق تدريبات النصر مساء الأربعاء، للتأكد من سلامة مفصل القدم، عقب الإصابة أمام بيرسبوليس، لحسم موقفه من مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي.

المباراة التالية

وأضافت الصحيفة أن الجهاز الطبي للنصر أبلغ رونالدو أن الإصابة لا تدعو للقلق، لأن المفصل لا يوجد به تورم، ليخضع اللاعب لتدريبًا استرجاعيًا.

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وتم الاتفاق بين رونالدو والجهاز الطبي على جلسة علاجية تسبق تدريب اليوم، والذي سيُجى في ملعب الأول بارك الذي سيستضيف الكلاسيكو أمام الأهلي.

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