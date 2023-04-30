هل يغيب عن الإياب؟ سلمان الفرج "الزجاجي" يثير الجدل بعد مواجهة أوراوا

قائد الهلال شارك في التعادل بالأمس أمام أوراوا، لكن ما تم رصده أثناء توجه البعثة للمطار للتوجه لسايتاما يثير القلق

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ربما لم يعد هذا الخبر جديدًا على أحد، بل هو سيناريو يتكرر تحديدًا في الموسم الجاري على فترات متقاربة ألا وهو تعرض سلمان الفرج؛ قائد الهلال السعودي، لإصابة جديدة!

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قائد الزعيم شارك أمس السبت، في تعادل فريقه بهدف لهدف أمام أوراوا ريد الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وعقب المباراة بساعات قليلة، غادرت بعثة الهلال متجهة لسايتاما، استعدادًا للقاء الإياب، المقرر إقامته في السادس من مايو الجاري.

وظهر الفرج أثناء نزوله من حافلة الأزرق بعد الوصول للمباراة، متأثرًا بإصابة تعرض لها خلال اللقاء، لتبدأ الشكوك حول إمكانية لحاقه بالمباراة.

ولم يُصدر أي توضيح رسمي بعد من الجهاز الطبي للهلال، وفي انتظار الجديد بعد وصول البعثة لليابان خلال الساعات المقبلة.

جدير بالذكر أن الفريقين تقابلا في النهائي القاري مرتين، توج أوراوا بطلًا عام 2017م، وثأر الزعيم في نسخة 2019م.

Shahid