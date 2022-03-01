هل يغيبا عن الديربي؟ الهلال يتقدم بشكوى ضد تاليسكا وأبو بكر

فيما يترقب الجميع المباراة المنتظرة في ديربي الرياض بين النصر والهلال ضمن الجولة الـ23 من الدوري السعودي، فجرت صحيفة الجزيرة مفاجأة من العيار الثقيل قبل أيام قليلة من موعد اللقاء المقرر يوم الخميس القادم على ملعب مرسول بارك.

الجزيرة أفادت أن الهلال تقدم بشكوى رسمية ضد مهاجمي النصر، فينسنت أبو بكر وأندرسون تاليسكا، لدى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مما قد يُفجر شكوكًا حول لعبهما الديربي.

لماذا تقدم الهلال بشكوى ضد تاليسكا وأبو بكر؟

الصحيفة ذائعة الصيت في السعودية أوضحت أن الهلال تقدم بشكواه منذ الـ25 من فبراير الماضي، مشيرة إلى أنه اشتكى تاليسكا لاحتفاله أمام الجمهور الأزرق ومحاولة استفزازه بعد إحرازه هدف فريقه الوحيد خلال مواجهة الطرفين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأضافت حول شكوى المهاجم الكاميروني "شكوى أبو بكر كانت بسبب الحركة المشينة التي قام بها، وفقاً للشكوى التي رفعها الهلال".

📑 | مصادر "الجزيرة"

إدارة نادي #الهلال تقدمت يوم 25 فبراير بشكوى رسمية لـ #لجنة_الانضباط_والأخلاق على لاعبي فريق #النصر تاليسكا وأبوبكر لاحتفالية الأول أمام الجمهور ومحاولة الاستفزاز وللحركة المشينة التي قام بها الأخير، وفقاً للشكوى التي رفعها الهلال.@ahmad2man pic.twitter.com/xynteLFlk7 — رياضة - الجزيرة (@sport_jazirah) March 1, 2022

المباراة التي لُعبت يوم الإثنين الموافق 21 فبراير الماضي انتهت بفوز الهلال 2-1 وتأهله لنصف نهائي كأس الملك، وقد فجرت جدلًا واسعًا بسبب انتقادات النصر بمسؤوليه وإعلامه وجماهيره للحكم مصطفى غربال.

دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد اعترفت بخطأ الحكم الجزائري احتساب ركلة الجزاء التي منحت الهلال هدف الفوز وسجله سالم الدوسري.

الجمهور النصراوي أبدى عبر تويتر قلقه من صدور أي قرار عقابي ضد اللاعبين قبل مبارة الخميس القادم بين الفريقين، والتي ستلعب دورًا حاسمًا في حظوظهما لمنافسة الاتحاد والشباب على لقب الدوري السعودي.

ماذا حدث في مواجهات النصر والهلال هذا الموسم؟

التقى الهلال والنصر هذا الموسم محليًا وقاريًا 3 مرات، حسم الهلال الاثنتين الأهم لصالحه فيما فاز النصر في واحدة.

اللقاء الأول والأهم بين عملاقي الرياض كان في أكتوبر الماضي ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وقد فاز الزعيم 2-1 وتأهل للنهائي وانتزع اللقب فيما بعد.

المباراة الثانية كانت ضمن ذهاب الدوري السعودي، وقد استطاع النصر الثأر لخسارته القارية والفوز 2-0، فيما اللقاء الأخير كان الثالث بينهما وفاز به الهلال.

يتبقى لقاء واحد بين الهلال والنصر سيُقام الخميس 3 مارس القادم ضمن إياب الدوري السعودي، وهي مباراة حاسمة لحظوظ الفريقين الضئيلة في منافسة الاتحاد على اللقب.

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