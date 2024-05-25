هل يغرق البافاري أكثر؟ تفاصيل انتقال "خليفة توخيل" إلى بايرن ميونخ!

كل شيء ينتظر التوقيع الرسمي

ذكرت شبكة "سكاي" بعض التفاصيل المتعلقة بانتداب البلجيكي فينسنت كومباني كمدرب لبايرن ميونخ،والذي بات وصوله قريبًا جدًا لقلعة البافاري.

وسيخلف كومباني المدرب الألماني توماس توخيل الذي فشل في تحقيق أي لقب مع بايرن ميونخ في الموسم الأخير "الصفري" الذي صدم كل مشجعي العملاق الألماني.

وذكرت الشبكة في نسختها الألمانية أن قيمة خصول بايرن ميونخ على كومباني من بيرنلي ستكلف ما بين 10-12 مليون يورو.

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كما أن العقد سيتم إبرامه بحيث يستمر حتى عام 2027، لم يتبق فقط سوى توقيع كومباني لعقود الانتقال رسميًا كي يصبح الأمر واقعًا وهو ما سيحدث بالأحرى خلال الأسبوع الجاري.

وأثارت أنباء تولي كومباني مسؤولية تدريب بايرن ميونخ لغطًا كبيرًا والكثير من ردود الفعل، خصوصًا مع هبوط بيرنلي الذي يدربه البلجيكي إلى وري التشامبيونشيب وحاجة البافاري لمدرب كبير يقوده للعودة إلى الإنجازات.