أين يلعب نيمار الموسم المقبل؟ وهل صحيح أنه قد يعود إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

حديث كل موسم انتقالات دائمًا ما يكون البرازيلي نيمار الذي يعشق إثارة الجدل تمامًا كما يعشق مراوغة خصومه في الملعب.

نيمار يثير الجدل مجددًا حول مستقبله، مع حديث كبير حول إمكانية وصوله إلى نادٍ آخر الصيف المقبل.

وفي كل مرة يتم فيها الحديث عن رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان، لابد أن يبرز اسم برشلونة على الساحة.

ولكن هناك أندية أخرى قد تكون مستعدة لاستيعاب صفقة بهذا الحجم، خصوصًا أن عقده مع بي إس جي لا يزال ساريًا.

في السطور التالية نكشف لكم، هل يعود نيمار إلى برشلونة؟ وأين يلعب الموسم المقبل؟.

هل يعود نيمار إلى برشلونة؟

بكل تأكيد كان خروج نيمار من برشلونة في 2017 صادمًا لأنصار البلوجرانا الذين كانوا يرون فيه الخليفة المحتمل لليونيل ميسي في قمة العرش الكتالوني.

ولكن نيمار فضل المال آنذاك، وهرب من برشلونة تاركًا إياه يصارع العديد من المشكلات الفنية والمادية.

المشكلات الفنية تبدو إلى زوال في النادي الكتالوني بوصول زميل نيمار السابق في برشلونة تشافي هيرنانديز إلى الفريق في مقعد المدرب وتحسن نتائج البلوجرانا بشكل ملحوظ.

لكن يظل العامل الأكثر صعوبة هو العامل المادي، برشلونة يعاني للتخلص من أزمة رواتب طاحنة، باع كثيرًا من الأصول واضطر إلى الاستغناء عن نجمه الأبرز عبر التاريخ ليونيل ميسي كي يتمكن من استيعاب هذه الضغوط.

لذلك فمن الصعب للغاية أن يتحمل برشلونة تكاليف صفقة نيمار في الموسم المقبل، مهما تحدثت الصحف والتقارير.

أين يلعب نيمار الموسم المقبل؟

ولكن هناك وجهتان محتملتان قد تكونان مستعدتين لاستيعاب النجم البرازيلي، والاثنتان في إنجلترا.

الأولى هي تشيلسي، المالك الجديد تود بولي يسعى بكل قوة لإبرام صفقات قوية، بل إنه قام بميركاتو شتوي مثير للدهشة بإنفاق نحو 350 مليون يورو.. فكيف الحال إذا أراد استقدام صفقات الصيف؟.

التقارير الصادرة مؤخرًا تشير إلى أن تشيلسي وجهة شديدة الترجيح للبرازيلي حال رغبته في الخروج من باريس، البلوز سيوفرون له كل شيء، المنافسة والراتب ومستوى كرة القدم الذي لا يبدو نيمار مستعدًا لتركه.

أيضًا تبرز وجهة مانشستر يونايتد بشكل منطقي في ظل سعي المدرب تين هاج لتدعيم صفوفه.

صحيح أن الهولندي لا يفضل سياسة النجم اللامع كما حدث مع كريستيانو رونالدو، ولكن العرض القطري لشراء "المانيو" قد يجعل وصول نيمار مرجحًا أكثر من أي وقت مضى.

القطريون أنفسهم هم ملاك باريس سان جيرمان، ولذلك ستكون هناك مستويات عليا من التنسيق ستجعل تلك الصفقة ممكنة للغاية.

هناك خيارات مادية قوية ولكنها لا تبدو مناسبة لعمر نيمار الحالي وهو الذي يبلغ 31 عامًا فقط، منها الدوري الأمريكي والسعودي والصيني.

بل إن البعض يرى أن نيمار قد يعود إلى الدوري البرازيلي يومًا ما، ولكن من المؤكد أن هذا لن يحدث في القريب.