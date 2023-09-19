هل يعود من أجل دوري الأبطال؟ رسالة مثيرة لإبراهيموفيتش إلى جماهير ميلان!

النجم السويدي المعتزل ظهر في تدريبات الفريق الإيطالي

خرج النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش برسالة مثيرة إلى مشجعي ميلان قبل مواجهة نيوكاسل بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

زلاتان الذي أعلن اعتزاله لكرة القدم بشكل نهائي، قام بزيارة إلى الجلسة التدريبية الأخيرة قبل اللعب أمام نيوكاسل يونايتد بافتتاح دوري الأبطال، وشوهد وهو يجري محادثة مع المدرب ستيفانو بيولي.

إبراهيموفيتش قرر مخاطبة جماهير ميلان عبر رسالة على موقع "إنستجرام" قال فيها:"لقد جئت إلى هنا وأخبرت المدرب على الفوز أنني مستعد للعب، لكن اسمي لم يكن مدرجًا في القائمة".

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وأضاف:"تم استبعادي رغم شعوري بحالة جيدة ولياقة بدنية عالية، ولكن بعيدًا عن المزاح سأستمر في دعم ميلان، كل شيء سيكون على ما يُرام ونراكم في سان سيرو".

يُذكر أن ميلان يمر بحالة معنوية سيئة على الجانب المحلي بعد خسارته في الديربي أمام إنتر بنتيجة 5/1، لذلك يطمح في التعويض أمام نيوكاسل في إطار منافسات المجموعة السادسة التي تضم كذلك باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند.