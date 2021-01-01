هل يعود للزمالك؟ .. التعاون يوضح لـ"جول" حقيقة اقتراب رحيل كارتيرون

توتر داخل الزمالك بسبب السقوط الأخير أمام الترجي التونسي .. وتقارير حول عودة كارتيرون

أوضح أحد عناصر الجهاز الفني في فريق التعاون السعودي، حقيقة اقتراب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي عقب لقاء أبها، وعودته مرة أخرى إلى الزمالك المصري.

تقارير عدة أشارت إلى أن هناك رغبة من قبل نادي الزمالك، في التعاقد مع الفرنسي الذي رحل خلال العام الماضي، لتولي تدريب سكري القصيم، مع اقتراب رحيله عن الأخير وهو ما أوضحه الجهاز الفني لـ "جول".

تواصل "جول" مع عبدالله عسيري المدرب المساعد في الجهاز الفني لنادي التعاون الذي يقوده كارتيرون لمعرفة مدى حقيقة اقتراب رحيل الفرنسي خلال الفترة المقبلة عن سكري القصيم.

وعن سؤاله أن مباراة أبها قد تكون الأخيرة للفرنسي كارتيرون، قال عسيري لـ "جول": "للمرة الأولى أسمع هذه الأخبار، لا صحة تمامًا لهذا الحديث، فهي أنباء عارية تمامًا من الصحة".

وأضاف المدرب المساعد في الجهاز الفني لكارتيرون: "الوضع مستقر تمامًا داخل الجهاز الفني للتعاون، ولا نية لرحيل المدير الفني خلال المرحلة الحالية، وإن شاء الله سنحقق الفوز في المباراة المقبلة".

ويستعد التعاون لمواجهة نظيره أبها ضمن منافسات الجولة 23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، غدًا الأربعاء على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية".

ويحتل سكري القصيم المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 32 نقطة بعد مرور 22 جولة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى 6 هزائم.