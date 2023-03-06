هل يعود للأهلي؟ .. النصر يفسخ عقد عبد الفتاح عسيري

اللاعب دخل في مفاوضات بالفعل مع ناديه الجديد

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن نادي النصر فسخ رسميًا عقد جناحه السعودي عبد الفتاح عسيري، وذلك بعد خروجه من حسابات المدرب رودي جارسيا.

عسيري كان قد انضم للفريق العاصمي في يونيو 2020 لكنه لم يلعب كثيرًا بسبب الإصابات المتعددة التي لاحقته، وقد اتهمه جارسيا في ديسمبر الماضي بعدم الالتزام ببرنامجه العلاجي والتأهيلي بعد إصابته الأخيرة مما أطال فترة غيابه.

وأكدت المصادر المتابعة آنذاك أن المدرب استبعد اللاعب من التدريبات وزج به في قائمة اللاعبين المبعدين والتي يتقدمها الظهير الأيسر محمد قاسم، وقد وصفه بالكسول وغير الملتزم وأن سلوكه هذا يؤثر في وحدة وتكاتف الفريق.

ورغم أن جارسيا أبلغ عسيري بشكل مباشر أن يبحث عن نادٍ جديد ينتقل له في انتقالات يناير إلا أن اللاعب لم يرحل عن الفريق، وقد أفادت الرياضية في نسختها الصادرة صباح اليوم الإثنين أنه وقع على مخالصة مالية مع النصر ليفسخ عقده ويُصبح لاعبًا حرًا.

عسيري ارتبط مؤخرًا بالعودة إلى النادي الأهلي لكن هذا لم ولن يحدث كما يبدو، إذ أوضحت الرياضية أنه دخل في مفاوضات بالفعل مع نادي التعاون للانضمام له الموسم القادم.