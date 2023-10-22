هل يعود لبرشلونة؟ ديكو يفجر مفاجأة مذهلة تخص ليونيل ميسي!

ديكو يتحدث عن خطة برشلونة مع ميسي.

كشف المدير الرياضي في نادي برشلونة ديكو عن خطط النادي من أجل تكريم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الأسبق ولاعب إنتر ميامي الحالي.

وقال ديكو: "أعتقد أنه سيكون هناك مباراة وداعية، ربما في الملعب الجديد عندما يكون جاهزًا، سيبقى دومًا أعظم رمز في تاريخ النادي على الإطلاق".

وأضاف: "برشلونة كان لديه عدة رموز عظيمة مثل كرويف ورونالدو، لكن ربما هو بالفعل الأعظم في كل الأزمنة بينهم جميعًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكمل: "سيكون له مباراة وداعية في برشلونة، لكن متى يحدث ذلك، هذا لا نعرفه بعد، هو يلعب حاليًا ونتمنى أن يستمر في اللعب لسنوات، كل من يحب كرة القدم سيكون سعيدًا برؤيته".

جدير بالذكر أن ميسي كان قد نفى وجود أي إمكانية للانتقال لأي فريق في فترة الانتقالات الشتوية ولو على سبيل الإعارة وأكد على سعادته في صفوف إنتر ميامي.