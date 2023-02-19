هل يعود قبل لقاء بايرن ميونخ؟ باريس سان جيرمان يعلن تفاصيل إصابة نيمار

باريس سان جيرمان يعلن نتيجة الفحوصات الأولية التي أجريت على البرازيلي نيمار بعد إصابته.

كشف نادي باريس سان جيرمان عن التقرير الطبي الأولي الخاص بالبرازيلي نيمار وذلك بعد إصابته أمام ليل ظهر الأحد، في مباراة الجولة 24 من الدوري الفرنسي، والتي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء".

المباراة شهدت تعرض اثنين من نجوم باريس سان جيرمان إلى إصابات قوية، حيث خرج البرتغالي نونو مينديش بداعي بعد نصف ساعة تقريبًا من بداية اللقاء، قبل أن يلحق به نيمار في الشوط الثاني.

نيمار، الذي سجل هدفًا في المباراة التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 4-3، تعرض لتدخل قوي في الدقيقة 50، ليضطر إلى الخروج من المباراة بعد دقيقة واحدة فقط نتيجة الالتواء القوي في كاحله.

باريس سان جيرمان أصدر بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي للكشف عن إصابتي مينديش ونيمار.

وجاء في البيان: "نيمار بعد تعرضه لالتواء في الكاحل خلال المباراة ضد ليل، خضع نيمار للتصوير بالرنين المغناطيسي اليوم، دون أن يتم رصد أي كسر".

وأضاف البيان: "سيتم إجراء تقييم جديد للرباط في غضون 48 ساعة".

وعن وضعية نونو مينديش جاء في البيان: "يعاني من انتفاخ طفيف في الرباط الداخلي للركبة اليمنى. سيخضع لفحص جديد في غضون 48 ساعة".

الانتظار لمدة 48 ساعة يعني أن أطباء باريس سان جيرمان ينتظرون هدوء التورم من أجل التعرف بالضبط على طبيعة الإصابة، بعد استبعاد حدوث كسر لأي من اللاعبين.

وبالتالي، ليس من المعروف بعد إمكانية لحاق نيمار أو مينديش بمباراة بايرن ميونخ الألماني في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2022-23، والتي تقام في الثامن من مارس المقبل.