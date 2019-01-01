هل يعود تياجو ألكنتارا إلى برشلونة؟

التقارير تفيد بأنه غير سعيد..

يبدو وأن تياجو ألكنتارا، لاعب بايرن ميونخ، يعيش أيامه الأخيرة داخل النادي الألماني، وذلك حسبما أوردت تقارير من صحيفة "بيلد" المقربة من دوائر العملاق البافاري.

ألكنتارا كان قد انضم إلى بايرن ميونخ مع وصول بيب جوارديولا لتدريب العملاق البافاري في 2013، ليصير واحدًا من الركائز الأساسية لبطل البوندسليجا منذ ذلك الحين بعدما دفعت إدارة كارل هاينز رومينيجه 25 مليون يورو لضمه من برشلونة.

ولكن حسبما أشارت "بيلد" فإن ألكنتارا لا يشعر بالسعادة بالدور الذي يقدمه حاليًا في البايرن، وأن أغلب الظن أنه يود أن يترك الأليانز آرينا مع نهاية هذا الموسم وأن يعود مجددًا إلى الدوري الإسباني.

عقد صاحب الـ 22 عامًا من المقرر أن ينتهي في صيف 2021، وحتى اللحظة لم تبدأ إدارة البايرن التفاوض معه بشأن التجديد من عدمه، في الوقت الذي أكد فيه اللاعب في أكثر من فرصة أنه يُحب الأجواء في بافاريا كثيرًا.

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الدولي الإسباني تعرض إلى موجة من الانتقادات خلال آخر موسمين بسبب ما يقدمه من أداء في المباريات الكبيرة على وجه الخصوص، لكنه رغم ذلك لم يفشل في كسب ثقة أي من مدربي بايرن في تلك الفترة، فشارك في 20 مباراة هذا الموسم وحتى الآن بمختلف البطولات.

وفي حال أن قرر ألكنتارا الرحيل عن بايرن بعد 7 سنوات داخل العملاق البافاري، فإن فريق برشلونة سيكون وجهته المقبلة، حيث لا يزال يحلم اللاعب بالعودة وارتداء القميص رقم 6 وخلافة مثله الأعلى تشافي هيرنانديز في منتصف ميدان كتيبة إرنستو فالفيردي.

لكن حتى اللحظة من غير المعلوم إذا ما كان برشلونة سيكون مهتمًا بأن يُعيد ابن اللاماسيا من جديد إلى موطنه أم لا،وليس واضحًا الموقف النهائي لإدارة رومينيجه بشأن تركه أو تجديد عقده، ولكن الأكيد أن تياجو يُريد أن يشارك من جديد في الليجا.