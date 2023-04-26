هل يعود إلى كرة القدم؟ رد غامض من جاريث بيل على عرض نادٍ إنجليزي!

الويلزي يصنع الحدث في كل وقت

في أول رد له على دعوة رئيس نادي ريكسهام يونايتد الممثل العالمي روب ماكيليني، إلى العودة لملاعب كرة القدم بعد ترقية ناديه ريكسهام من الدوري الوطني إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، ترك الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد السابق الباب مفتوحًا.

ماكيليني يمتلك النادي الويلزي بالتعاون مع ممثل آخر وهو ريان رينولدز، واحتفل بعودة الفريق للدرجة الأولى يوم السبت الماضي بعد الفوز على بورهام وود، ليقوم بيل بالتعليق على هذا الإنجاز.

تلقى رسالة من بيل يثمن إنجاز فريقه، ليرد عليه الممثل العالمي قائلًا: "سآلعب الجولف معك وربما يستلزم الأمر إقناعك لأربع ساعات بالعودة لقضاء موسم سحري أخير".

فيديو | رسالة من ملعب الجولف قد تُعيد بيل للملاعب لقضاء "موسم سحري"

بيل رد بعد ذلك عبر "تويتر" قائلًا: "هذا يعتمد على المسار!" تاركًا الباب مفتوحًا بمزاح أمام اقتراح الممثل العالمي لإعادته مرة أخرى إلى ملاعب كرة القدم.