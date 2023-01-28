هل يعود إلى النصر من جديد؟ أمرابط يُثير الجدل

هل نرى أمرابط بقميص النصر مرة أخرى؟

Shahid

أثار النجم المغربي نور الدين أمرابط، لاعب نادي آيك أثينا اليوناني الحالي الجدل، بشأن عودته مرة أخرى إلى صفوف ناديه السابق النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ولم يتبق سوى ساعات قليلة، ويغلق سوق الانتقالات الشتوية في دوري روشن، وفي حالة تعاقد النصر مع أمرابط، سيكون ذلك خلال الساعات القادمة.

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ونشر أحد جماهير نادي النصر عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه أمرابط في أبرز لقطاته ومهاراته مع نادي النصر، معلقًا عليه: "أهلًا بك في منزلك نور الدين أمرابط".

وما فعله أمرابط مع تلك التغريدة، أثار الجدل بين جماهير النصر، حيث تفاعل النجم المغربي مع التغريدة بوضع علامة الإعجاب عليها، ليبدأ الجماهير في التساؤل حول إمكانية عودة نور الدين من جديد.

وانتقل نور الدين أمرابط إلى صفوف نادي النصر في صيف 2018، واستمر في صفوفه حتى صيف 2021.

Shahid