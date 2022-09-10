هل يعود المعيوف؟ رينارد: أنا لا أعيد زوجتي التي خلعتني

رينارد يحسمها بشكل نهائي

حسم الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، موقفه من ضم عبد الله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال إلى صفوف الأخضر خلال الفترة المقبلة.

وتألق المعيوف بشكل لافت للنظر خلال الفترة الماضية، مما جعل هناك مطالب كبيرة بضم عبد الله المعيوف إلى صفوف المنتخب السعودي قبل كأس العالم قطر 2022.

ما هو موقف رينارد من المعيوف؟

كشف الإعلامي فيصل عطا، عن حوار دار بينه وبين الفرنسي هيرفي رينارد، وذلك عن سبب عدم استدعاء عبد الله المعيوف لصفوف المنتخب السعودي.

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عطا أكد خلال تصريحات عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، على أن رينارد حسم موقفه بعدم ضم المعيوف.



وجاء نص ما كتبه عطا كالآتي: "التقيت قبل قليل بمدرب منتخبنا الوطني هيرفي رينارد، وسألته عن سبب عدم استدعاء عبد الله المعيوف، وأجاب مبتسمًا: إن كنت متزوجًا وخلعتك زوجتك فهل ستعيدها؟ بالطبع لا".

ماذا يقصد رينارد من تصريحاته؟

جاء رد فعل رينارد، بعدما قام المعيوف بإبلاغ رينارد ومسؤولي اتحاد الكرة السعودي، برغبته في الاعتزال الدولي، وذلك عام 2019 قبل المشاركة في خليجي 24.

رغبة المعيوف في الاعتزال جاءت بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي في صفوف المنتخب السعودي وقتها، وهو الأمر الذي أغضبه.

وعاد المعيوف مرة أخرى خلال شهر مارس الماضي، ليُعلن عن تراجعه عن الاعتزال الدولي، واجتماعه مع رينارد لإبلاغه بأنه جاهز للعودة مرة أخرى إلى صفوف الأخضر.

ليتجاهله رينارد منذ إعلان عودته من الاعتزال، ولم يقم باستدعائه لصفوف الأخضر في أي مناسبة سواء رسمية أو ودية.

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