هل يعود أوديجارد إلى ريال مدريد قبل نهاية إعارته؟ اللاعب يجيب

أحلم باللعب في دوري أبطال أوروبا..

شدد مارتن أوديجارد، لاعب ريال سوسيداد، على سعادته داخل فريقه في الفترة الراهنة وعلى رغبته في الاستمرار فيه لمدة عامين كما كان مخططًا عوضًا عن العودة إلى ريال مدريد.

الدولي النرويجي قدّم أداءً كبيرًا رفقة سوسيداد منذ الانضمام إليه على سبيل الإعارة من الملكي في الصيف الماضي، حيث سجل سبعة أهداف وصنع 8 خلال 26 خاضها هذا الموسم وحتى الآن.

أوديجارد يُعد أحد أهم أسباب الثورة الكبيرة في سوسيداد هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز السادس في الدوري الإسباني ولديه مباراة مؤجلة قد ترفعه إلى المربع الذهبي، مع وصوله لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مما جعل الصحافة تتكهن باحتمالية إنهاء إعارته مبكرًا وعودته لسانتياجو برنابيو في الموسم المقبل.

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وتحدث أوديجارد إلى الصحافة عن مستقبله وقال "عندما يسأل الناس إذا ما كنت سأكون هنا للعب دوري أبطال أوروبا، أُجيب أنني سعيد للغاية بالفعل وأخطط للعب بقميص سوسيداد لمدة عامين.".

كما أضاف "اللعب في دوري الأبطال أمام أفضل الفرق في العالم أمر رائع وحلم كبير بالنسبة لي. الآن نحن نتنافس مع عدد من الفرق الجيدة في الليجا، والمنافسة على أشدها.".

"شيئان يجعلاني متحمسًا للغاية، أريد الوصول بسوسيداد إلى دوري الأبطال وأريد أن أحقق لقب الكأس معهم، لقد مر وقت طويل للجماهير بدون تتويجات ومن الطبيعي أن يتحمسوا معنا لتحقيق المجد."

وأتم "لدينا لاعبون جيدون للغاية ونمتلك فريقًا عميقًا، فيمكن أن نُجري تغييرات على تشكيلتنا من دون أن يشعر أحد بذلك.".

يذكر أن آخر بطولة قد حققها فريق ملعب أنويتا كانت منذ 33 عامًا، وقد وضع الفريق قدمًا في نهائي كوبا ديل ري بعد الانتصار على ميرانديس بهدفين لهدف في ذهاب نصف النهائي على أن يُقام الإياب يوم الأربعاء المقبل..