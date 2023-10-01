هل يعتذر عن عدم خوض المباراة؟ .. نيمار بين السخرية والصدمة مما شاهده في إيران!

الهلال يتوجه لإيران خلال الساعات المقبلة وسط صدمة نيمار!

"هذا مستحيل" هكذا كان أول تعليق من البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ محترف الهلال السعودي، على ما ينتظره في إيران، حيث مواجهة نساجي مازاندران.

الزعيم يحل ضيفًا على الفريق الإيراني بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وخلال الساعات الماضية، انتشر فيديو كارثي لسوء أرضية ملعب آزادي، الذي سيستضيف اللقاء، وسط محاولات "ترقيع" بدائية للغاية، قد تعرض اللاعبين لإصابات خطيرة.

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نيمار اطلع على فيديوهات الملعب، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، ليكتب: "هذا مستحيل"، مع إرفاق تعليقه برمزين تعبيريين؛ أحدهما مصدوم والآخر يضحك بسخرية.

البعض من جمهور الهلال في التعليقات طالبوا البرازيلي بعدم المشاركة في المباراة، خوفًا من تعرضه لإصابة، خاصةً وأنه لم يستعد كامل مستواه بعد من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها وأبعدته لفترة عن الملاعب، فهل يستجيب؟

يذكر أن نساجي يتصدر مجموعته الآسيوية، إذ افتتح مشواره بالفوز أمام مومباي سيتي، فيما يحل الهلال في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، حصدها من التعادل أمام نافباخور الأوزبكي.