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هل يظهر في الافتتاح؟ أغنية لكأس العالم من الشاب خالد

هيثم محمد
10:03 ص غرينتش+2 19‏/11‏/2022
Cheb Khalid World Cup
أغنيات عديدة لمونديال قطر

أعلن النجم الجزائري العالمي الشاب خالد عن أغنية خاصة بمونديال قطر 2022 بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية.

وحتى الآن صدرت عدة أغنيات رسمية للمحفل المرتقب، آخرها تلك الخاصة بميريام فارس مع نيكي ميناج والمطرب اللاتيني مالوما.

وتحمل أغنية الجزائري مسمى "الأبطال"، ويجتمع فيها خالد مع الدي جي رودج، مع ظهور لقطات لمشجعين لمختلف المنتخبات الحاضرة.

وأثارت الأغنية إعجاب الجماهير على وسائل التواصل، ووصفوها بالأفضل من ضمن ما صدر موسيقياً فيما يتعلق بالمونديال حتى الآن.

وليس واضحاً إذا كان الشاب خالد وأغنيته ضمن فعاليات الافتتاح كما حدث وحضر في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، إذ لم تكشف قطر رسمياً عن فقرات الحفل.

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