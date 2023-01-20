هل يضم الاتحاد ميسي؟ رد مفاجئ من الحائلي

هل يفعلها رئيس الاتحاد ويتعاقد مع ميسي؟

Shahid

طلب أحد مشجعي نادي الاتحاد من رئيس النادي أنمار الحائلي، ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق، ليرد عليه الحائلي بشكل مفاجئ.

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وارتبط اسم ميسي بالدوري السعودي خلال الفترة الماضية، حيث أكدت تقارير على أن ميسي تلقى عرضين من ناديي الهلال والاتحاد من أجل ضمه.

وخلال لقاء الحائلي مع الجماهير، وجه له أحد مشجعي الاتحاد عبارة قائلًا: "ميسي يا أبو فيصل"، ليرد عليه رئيس العميد قائلًا: "ما فيه شيء مستحيل".

وينتهي عقد ميسي مع نادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، حيث دخل الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع مع أي فريق آخر.

وفي نفس الوقت تشير بعض التقارير إلى أن ميسي لديه رغبة في تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وأن النادي سيقدم له عرضًا خلال الفترة القادمة.

Shahid