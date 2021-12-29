هل يشارك محمد صلاح في مباراة ليفربول وتشيلسي؟ ومتى ينضم لمنتخب مصر؟

تستضيف الكاميرون كأس أمم أفريقيا في الفترة بين 9 يناير و6 فبراير 2022، وذلك بعد تأجيلها لعامٍ كامل لتفشي فيروس كورونا.

يشارك منتخب مصر في البطولة بكامل نجومه المحترفين في الدوريات الأوروبية، وعلى رأسهم نجم ليفربول محمد صلاح.

قبل تأكيد موعد انطلاق كأس أمم إفريقيا بأيام، عبرت الأندية في الدوري الإنجليزي وغالبية الدوريات الأوروبية عن رفضها لمشاركة لاعبيها في البطولة، لكن في النهاية استسلمت الأندية لرغبة اللاعبين والمنتخبات بعد تأكد إقامة المسابقة.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

بالتأكيد ستضرر الأندية الأوروبية، وعلى رأسها نادي ليفربول الذي سيفقد نجمه الأول وهدافه محمد صلاح، فمتى ينضم نجم الريدز لمنتخب مصر؟ وهل يشارك في مباراة ليفربول وتشيلسي؟

متى ينضم محمد صلاح لمنتخب مصر؟

وبحسب الأخبار، فإن محمد صلاح سينضم لمعسكر منتخب مصر في 3 يناير 2022.

صحيفة ميرور الإنجليزية أكدت أن نادي ليفربول ومسؤولي الاتحاد المصري توصلا لاتفاق بأن ينضم اللاعب في هذا الموعد، وهو نفس الأمر بالنسبة لمحمد النني لاعب آرسنال.

هل يشارك محمد صلاح في مباراة ليفربول وتشيلسي؟

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي هو يوم الأحد 2 يناير 2022، أي قبل سفر محمد صلاح والانضمام للمنتخب المصري بيومٍ واحد، وهو ما يشير إلى أنه سيشارك في المباراة.

كان ذلك هو سبب تأخر انضمام اللاعب لمعسكر الفراعنة، حيث يرغب يورجن كلوب في الاستفادة من نجمه الأول أمام فريقه السابق خاصةً وأن المباراة تقام في ستامفورد بريدج.

ما هي مباريات ليفربول التي سيغيب عنها محمد صلاح؟

ستبدأ كأس أمم إفريقيا 2021 كما ذكرنا في 9 يناير وتنتهي في 6 فبراير 2022.

سيغيب محمد صلاح عن ليفربول في 6 مبارياتٍ في حالة وصول منتخب مصر للنهائي، 5 منها في الدوري الإنجليزي وواحدة في كأس الاتحاد.