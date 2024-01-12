هل يسير على خطى بيل؟ ديكلان رايس يستغل العطلة من أجل "أسطورة الجولف!"

هكذا يقضي نجم آرسنال إجازته..

حصل لاعبو آرسنال على عدة أيام من الراحة من قبل مدربهم الإسباني ميكيل أرتيتا على هامش التوقف الذي يدوم أسبوعين نظير العطلات الشتوية.

يبدو أن نجم وسط الفريق، الأغلى على الإطلاق، ديكلان رايس، قرر استغالة هذه الأيام بشكل مختلف، ربما يذكرنا بنجم ريال مدريد الأسبق جاريث بيل.

لكن المعسكر الشتوي الذي يجريه الجانرز في دبي كان علامة إلهام لرايس كي يستغل التوقف في شيء آخر بخلاف كرة القدم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فقد استغل رايس فرصة وجوده في دبي كي يحضر جولة جولف لنجم اللعبة الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، الذي يحمل في رصيده 4 بطولات كبرى.

ماكلروي يستعد لبداية الموسم الجديد، بينما يطمح آرسنال للتجهيز بأفضل شكل ممكن كي يعود إلى مواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي يوم 20 يناير الجاري.