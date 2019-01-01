هل يسير تونس وبنين على خطى البرتغال وإيطاليا؟

نتائج تونس وبنين ليست سيئة إلى هذه الدرجة

فيسبوك تويتر بلال محمد

من المتعارف عليه في البطولات المجموعة، أن الفوز دائماً يكون أهم من الأداء، والوصول إلى الأدوار النهائية هو الهدف الأول، بغض النظر عن الطرق أو كيفية الوصول إليه.

وهذا بالفعل، ما يطبقه كلاً من منتخبي تونس وبنين، في كأس الأمم الأفريقية 2019، وصل المنتخبان إلى ربع نهائي البطولة دون تحقيق أي انتصار!.

المنتخب التونسي وقع في المجموعة الخامسة برفقة كلاً من مالي، وموريتانيا، وأنجولا، وتعادل في الثلاث مباريات ليتأهل إلى دور الـ 16 بثلاث نقاط فقط، وفي ثمن النهائي تمكن من تخطي غانا بعد تعادله في الوقت الأصلي والإضافي بهدفين لكل فريق، وفاز بركلات الترجيح بنتيجة 5/4.

وعلى الجانب الآخر وقع منتخب بنين في المجموعة الأخيرة، مع غانا والكاميرون وغينيا بيساو، وتعادل أيضاً في مباريات دور المجموعات، وتأهل ضمن أفضل ثوالث، ليضرب موعداً في دور الـ 16 مع المنتخب المغربي، الذي تعادل معه أيضاً بهدف لكل فريق في الأوقات الأصلية والإضافية للمباراة، وفي الأخير حسم المباراة لصالحه بنتيجة 4/1 في ركلات الترجيح.

📊منتخب تونس هو ثاني فريق يصل لدور الـ8 في كأس الأمم الإفريقية بدون فوز في دور المجموعات.. بعد منتخب بنين بالطبع 🇹🇳🔝#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/dPXd8sjJd1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 8, 2019

يبدو أن تونس وبنين، عرفا كيف تؤكل الكتف في البطولات المجموعة، فبالرغم من هذه النتائج إلا أننا إذا نظرنا إلى التاريخ، سنجدها خير طريقة لهذه البطولات، وأقرب مثال على هذا البرتغال في كأس الأمم الأوروبية 2016، ومن قبلها باراجواي وإيطاليا.

نتذكر معاً في تقريرنا التالي، كيف كانت النتيجة النهائية لهذه المنتخبات بالرغم من بدايتها.

إيطاليا 1982

حقق المنتخب الإيطالي لقب كأس العالم 1982، والذي استضافته إسبانيا، وكانت بدايته حينها مليئة بالتعادلات، وصعد بأعجوبة.

تخطى الآتزوري دور المجموعات بعد ثلاثة تعادلات في المجموعة الأولى أمام بولندا والكاميرون وبيرو، وبفارق الأهداف عن الأسود غير المروضة، ولكن تحسن الحال في الأدوار المتقدمة، وتغلبوا على البرازيل والأرجنتين وبولندا، وأخيراً ألمانيا وحققوا اللقب.

باراجواي 2011

باراجواي في بطولة كوبا أمريكا 2011، وصلت إلى النهائي دون تحقيق أي فوز واكتفت بالتعادلات طيلة مشوارها من دور المجموعات.

وقعت باراجواي في المجموعة الثانية رفقة البرازيل وفنزويلا والإكوادور، وصعدت إلى ربع النهائي بثلاث نقاط فقط كصاحبة مركز ثالث.

وفي ربع النهائي، تعادلت البرازيل في الأوقات الأصلية للمباراة سلبياً، وتغلبت عليها بركلات الترجيح بنتيجة 2/1، وفي نصف النهائي تعادلت سلبياً أيضاً مع فنزويلا وتفوقت في ركلات الترجيح بنتيجة 5/3، ولكن قطار التعادلات توقف في المحطة الأخيرة عندما خسروا من أوروجواي بثلاثية نظيفة.

البرتغال 2016

البرتغال في كأس الأمم الأوروبية 2016، جاءت من بعيد بعدما ظن الجميع أنها خارج المنافسة، بدأت مشوارها في المجموعة الأخيرة التي تضم المجر وأيسلندا والنمسا، بتعادل مع أيسلندا ثم تعادل مع النمسا والمجر، ولكنها صعدت إلى دور الـ 16 بعد احتلالها المركز الثالث ضمن أفضل ثوالث المجموعات.

وفي دور المجموعات، تعادلت البرتغال أيضاً مع كرواتيا في الأوقات الأصلية للمباراة، قبل أن يخطف كواريزما هدف الفوز في الدقيقة 117، واستمرت حالة التعادل في ربع النهائي عندما لعب البرتغال أمام بولندا وحسمت ركلات الترجيح المباراة بنتيجة 5/3 للبرتغال.

وفي قبل النهائي، حقق المنتخب البرتغالي أول فوز له في الوقت الأصلي للمباراة وكان على حساب ويلز بهدفين دون رد، وفي المباراة الأخيرة عادت البرتغال إلى التعادل من جديد وهذه المرة أمام فرنسا في الوقت الأصلي للمباراة، حتى الدقيقة 109 عندما أطلق إيدير تسديدته الشهيرة التي جلبت البطولة لمنتخب بلاده.

والآن يبقي السؤال، هل تكون تعادلات تونس وبنين فأل حسن على أي منهما ويحقق الفريق البطولة، أو الميدالية الفضية على أقل تقدير؟