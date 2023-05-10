هل يسهل رحيل بوسكيتس عودة ميسي؟ تيباس يجيب ويرد على فلورنتينو بيريز!

العديد من الملفات الشائكة لدى رابطة الدوري الإسباني بخصوص ريال مدريد وبرشلونة

رد رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس على رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز الذي كان قد انتقد جدولة مباريات ريال مدريد، كما تطرق إلى رحيل سيرجيو بوسكيتس عن برشلونة ومدى تأثير ذلك على خزائن النادي الكتالوني في سعيه لإعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال تيباس في تصريحات لصحيفة "ماركا": "هذه الجدولة وضعت بشكلها الحالي قبل عام من الآن، سواء من قبلنا أو من قبل يويفا، لا أعلم لم ضايقه الأمر حاليًا لكن ما أنا متأكد منه أنه لا يملك أي عذر لعدم اللعب".

وكان فلورنتينو بيريز قد طالب "بحل مشكلة جدولة مباريات ريال مدريد من قبل الشخص الذي يتولى هذا الأمر" في أعقاب نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أوساسونا.

وأكمل تيباس حديثه عن سيرجيو بوسكيتس فقال: "بالطبع رحيله سيضيف شيئًا ما لخزائن برشلونة، حقًا لا أعرف الأرقام اللازمة لإعادة ميسي بعد ذلك، ولكن لو كنت أعلم كل شيء عن راتب بوسكيتس في برشلونة وتأثيره الدقيق، لفرغت نفسي لوسائل الإعلام كي أرد على كل التساؤلات، لكن هناك من يتولى هذه الأمور المالية تحديدًا".