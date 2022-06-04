هل يسطو ريال مدريد على صفقة بوجبا؟ الملكي يحسم الجدل

ما هو مصير بول بوجبا؟

كشفت تقارير صحفية حقيقة محاولات ريال مدريد خطف بول بوجبا قبل انتقاله إلى يوفنتوس أو باريس سان جيرمان.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن رحيل صاحب الـ29 سنة عن صفوفه الأسبوع الماضي، بعد الفشل في التوصل لاتفاق حول تجديد عقده.

وكان من المتوقع عودة بوجبا إلى يوفنتوس الإيطالي، وهو النادي الذي تركه عندما انضم لمانشستر في صيف عام 2016 خلال حقبة البرتغالي جوزيه مورينيو.

هل ينضم بول بوجبا إلى ريال مدريد؟

شبكة "سكاي سبورتس" نشرت في وقت سابق عن تلقي بوجبا عرضًا من ريال مدريد والذي يزاحم عروض باريس سان جيرمان ويوفنتوس.

لكن صحيفة "ماركا" الإسبانية تواصلت مع ريال مدريد الذي نفى وجود أي خطة للتعاقد مع الفرنسي في الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ ريال مدريد لا يخطط لضم الفرنسي ولم يحاول التواصل معه خلال الفترة الأخيرة.

كما أكدت الصحيفة أنّ كل الطرق تؤدي إلى اقتراب بوجبا من العودة للعب مجددًا في يوفنتوس الإيطالي خلال الموسم المقبل.

I feel privileged to have played for this club. Many beautiful moments and memories but most importantly an unconditional support from the fans. Thank you @ManUtd pic.twitter.com/YLT3lUHOmT — Paul Pogba (@paulpogba) June 1, 2022

يذكر أن بوجبا تعرض للعديد من الإصابات خلال الموسم الماضي، وظهر في 27 مباراة مع مانشستر يونايتد، حيث سجل هدفًا وصنع 9 بكل البطولات.

ما هي خطط ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية؟

صحيفة "ماركا" تابعت تقريرها بأنّ وسط ريال مدريد الموسم المقبل سيتكون من توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو وفيدي فالفيردي وكامافينجا.

وقد ينضم لهم أوريليان تشواميني من موناكو الفرنسي الذي يعد الهدف الرئيسي لفريق لوس بلانكوس خلال سوق انتقالات الصيف الجاري.

وكان ريال مدريد قد أتم بالفعل أول صفقاته الصيفية بالتعاقد مع أنطونيو روديجر من تشيلسي بالمجان.