هل يستغل الأزمة؟ .. البليهي يرفض عرض الهلال لتجديد عقده

هل تتكرر قصة كنو من جديد؟

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن رفض علي البليهي مدافع الهلال عرض النادي لتجديد عقده، مشيرة إلى أن الأيام القادمة ستشهد المزيد من المفاوضات لمحاولة تقريب وجهات النظر.

البليهي ارتدى القميص الأزرق في 2017 قادمًا من الفتح، ورغم أنه ليس الخيار الأساسي دومًا لدفاع الهلال إلا أنه أحد اللاعبين المؤثرين في الفريق، وقد ساهم في الحصول على 9 بطولات معه أبرزها الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

ما هو عرض الهلال المفروض لتجديد عقد البليهي؟

الرياضية أوضحت أن الإدارة الهلالية بقيادة فهد بن نافل عرضت على البليهي تجديد عقده لمدة موسم واحد مقابل حصوله على 4.5 مليون ريال سعودي.

وأفادت أن المدافع السعودي رفض العرض جملة وتفصيلًا، حيث طالب بزيادة المدة والمقابل المالي.

ويدخل البليهي الفترة الحرة في عقده مع الهلال في نهاية أغسطس الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي نادٍ آخر بعد ذلك الموعد والانتقال له فعليًا في سوق الانتقالات الشتوي القادم.

يُشار إلى أن الهلال كان قد تأخر في تجديد عقد لاعب وسطه محمد كنو، وقد وقع الأخير للنصر بعد تعثر المفاوضات إلا أنه تراجع وجدد للفريق الأزرق بعد تدخل من الأمير الوليد من طلال.

الزعيم دفع ثمن ذلك بتعرضه ولاعبه لعقوبات من اتحاد كرة القدم بعد شكوى النصر ضدهما، ويخشى العديد من تكرار نفس السيناريو مع البليهي.

هل يستغل البليهي أزمة الهلال؟

الهلال معاقب بالمنع من تسجيل أي لاعبين جدد لفترتي انتقال هما الفترة الصيفية الحالية والشتوية المقررة في يناير 2023، وذلك على خلفية شكوى النصر ضده ولاعب وسطه محمد كنو.

الهلال استأنف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرارات غرفة فض المنازعات في اتحاد الكرة ولكن القرار النهائي لم يصدر بعد، وإن كان المركز قد رفض طلب النادي تعليق العقوبة عملًا ببند التدابير الوقتية.

منع الهلال من القيد يعني حاجته لجميع لاعبيه المتواجدين معه في القائمة الحالية، حيث سيُكمل بهم الموسم الجديد، وقد رأى البعض من عشاقه أن البليهي يُحاول استغلال تلك الأزمة وحاجة النادي له ليفرض شروطه ويُجدد عقده بأفضل تفاصيل ممكنة، سواء من حيث المدة أو الراتب.