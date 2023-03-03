هل يزامل رونالدو؟ روبيرتو فيرمينو يقرر عدم التجديد مع ليفربول

هدى عزيزهدى عزيز
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Roberto Firmino Liverpool 2022-23Getty Images
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نجم عالمي جديد بقميص النصر!

وسط ارتباطه بالانتقال إلى الدوري السعودي ومزاملة كريستيانو رونالدو في النصر، يبدو أن روبيرتو فيرمينو يقترب من الرحيل عن ليفربول.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المهاجم البرازيلي قرر عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ومن الواضح أنه سينهي مسيرته مع الريدز هذا الصيف.

وأشار التقرير الإنجليزي إلى أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا قد أبلغ النادي أنه لن يوقع صفقة جديدة.

فيرمينو كان أحد أبرز اللاعبين خلال حقبة المدير الفني يورجن كلوب، لكنه أصبح شخصية هامشية في الآونة الأخيرة، مع ظهوره المحدود مع الفريق بعد أن ضربته سلسلة من الإصابات تسببت في تراجع مستواه.

كلوب كشف في وقت سابق أنه يريد بقاء فيرمينو مع ليفربول، وأوضح المدرب الألماني أن رغبته هي أن يوقع اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا على تمديد عقده مع الفريق.

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  • 63%دور الـ16
  • 14%ربع النهائي
  • 8%نصف النهائي
  • 15%النهائي
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