هل يرسل رومينيجه مواهب ألمانيا إلى ريال مدريد وبرشلونة؟

رومينيجه ينتقد رواتب البريميرليج والليجا.. مؤشر لأن رواتب البوندسليجا ستظل كما هي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

فيما يخص إدارة بايرن ميونيخ، شاهدنا كثيرًا ادعاء للمثالية ومحاولة لتطبيق الفكر الألماني على جميع الأندية من خلال التصريحات الغريبة من قبل أولي هونيس ورومينيجة، الأمر يتواصل على الرغم من تعاقد بايرن ميونيخ مع أغلى مدافع في التاريخ حتى الآن.

في الماضي تحدث أولي هونيس عن حلمه بتشكيل فريق بايرن ميونيخ المكون من 11 لاعبًا ألمانيا، يكونون هم أنفسهم لاعبي منتخب ألمانيا، الجدير بالذكر أن هذا الاقتراح لم يأتِ في عصر الأبيض والأسود، بل منذ عام ونصف تقريبًا.

اليوم يخبرنا كارل هاينس رومينيجة عن الارتفاع الجنوني في رواتب اللاعبين بالنسبة لأندية البريميرليج والليجا، الأمر يبدو صحيح نسبيًا، أليكسيس سانشيز مثلًا يتقاضى نصف مليون باوند أسبوعيًا، وهو رقم يعد راتبًا سنويًا لبعض اللاعبين في الكالتشيو والبوندسليجا، ولكن هل يقصد رومينيجة بحديثه التهكم على ذلك فقط؟ أم أن هناك أبعاد خفية لهذه الكلمات من أجل تبرير شيء ما يقوم به أو ينوي القيام به؟

في ظل الحديث عن ميركاتو كبير، ثم تراجع لأسهم البايرن فيما يخص اللاعبين الذين كانوا في مفاوضات معه، من البديهي أن يكون ذلك تبريرًا للاستعانة بأسماء متوسطة لخلافة روبين وريبيري في الهجوم، أو ربما الاكتفاء بمن هم موجودين بالفعل مع إضافة بعض التعديلات.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 3, 2019

الأمر لن يتوقف عند ذلك فقط، فالعديد من المراكز في بايرن ميونيخ تضم لاعبين تخخطوا الـ 30 من عمرهم، وإن كانوا قادرين على اللعب لموسم أو اثنين، فبالطبع يجب الاهتمام بالبحث عن خلفائهم بداية من الآن.

أحاديث رومينيجة فقط من الممكن أن تحمل رسالة ضمنية للمواهب الصاعدة في الدوري الألماني بأن مستقبلها ليس هنا، وإنما في ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول، مستقبلها هناك في تلك الأندية التي تدفع رواتب كبيرة.

لوروا ساني الآن بات في خبر كان، ولا توجد أية أسماء في واجهة بايرن ميونيخ من أجل تعويض روبين وريبيري، فهل ينوي بايرن بهذا الشكل فعلًا الذهاب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا؟ هل هناك مشروع حقيقي مع نيكو كوفاتش أصلًا في ظل الوضع الحالي؟

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خلاصة الأمر أن على إدارة بايرن ميونيخ التحلي ببعض المرونة في التعامل مع السوق والمواقف المشابهة، فحتى آرسنال بات يتعاقد مع لاعب بـ 80 مليون يورو، أعتقد لا شيء يقال بعد ذلك.