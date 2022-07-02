هل يرحل نيمار عن باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

تعرف على مصير نيمار مع باريس سان جيرمان، في ظل الأنباء التي انتشرت في الفترة الأخيرة، حول رحيله عن حديقة الأمراء في فترة الانتقالات الصيفية الحالية...

انتشرت في الساعات الأخيرة بعض الأنباء الصحفية حول إمكانية رحيل نيمار، عن صفوف باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتوترت العلاقة في الفترة الأخيرة بين النجم البرازيلي نيمار، وإدارة ناديه وربطت التقارير الصحفية بأن اللاعب صاحب الـ 30 عامًا بالرحيل بسبب هذا الخلاف.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنحاول معًا البحث عن إجابة سؤال هل يرحل نيمار عن باريس سان جيرمان في الصيف الحالي؟.

هل يرحل نيمار عن باريس سان جيرمان في ميركاتو 2022؟

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن النجم البرازيلي نيمار، قد قام بتمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان لمدة عام إضافي على عقده الحالي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن عقد نيمار الحالي مع باريس سان جيرمان، سينتهي بنهاية 2027 بدلًا من 2026، وهذا ما أكده مراسل "بي إن سبورت" في ظل التكهنات العديدة حول مستقبل نجم برشلونة السابق داخل حديقة الأمراء.

ووفقًا للتقرير الفرنسي، فإن عقد نيمار لم يشهد أي تغيير، في التفاصيل المادية أو الفنية فيه، ولكن كل ما في الأمر أنه تم تمديده لعام إضافي بعد تفعيل بند يسمح بذلك.

وفي سياق متصل كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نيمار، هو من فعل بند التمديد بنفسه، إذ ينص العقد على أنه يمكنه تفعيل هذا البند دون العودة لإدارة فريقه، مما يزيد التساؤلات حول مستقبله.

ما هي الأندية المهتمة بالتعاقد مع نيمار؟

بعد الأنباء التي ربطت اللاعب البرازيلي، بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، ارتبط بالانضمام إلى الكثير من الفرق، وعلى رأسها العودة إلى فريقه السابق برشلونة.

وكانت التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن إدارة باريس سان جيرمان، ستقوم بعرض نيمار للبيع في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 50 مليون يورو.

ومن ضمن الفرق التي ارتبط نيمار بالانضمام إليها، وبراتب كبير هو نيوكاسل يونايتد، الذي يطمح لتقديم مستويات جيدة في الدوري الإنجليزي، تحت الإدارة الجديدة للفريق، التي تقوم بالعديد من التدعيمات القوية.

أخبر كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد بأنه لا يرى مستقبلاً للمنافسة على اللقب في الموسم المقبل 😳 pic.twitter.com/1g2XXUbYln — GOAL Arabia (@GoalAR) July 2, 2022

كما أكد رئيس سانتوس البرازيلي، فريق نيمار الأسبق بأنه يحلم في عودة اللاعب صاحب الـ 30 عامًا إلى الفريق من جديد، كما تم ذكر اسم فريق تشيلسي الذي أظهر رغبة في التعاقد مع اللاعب.

ما القيمة السوقية وسعر نيمار؟

القيمة السوقية لنيمار على موقع ترانسفير ماركت وصلت إلى 75 مليون يورو، ولكنه في حال رحيله عن باريس، ستكون الأزمة التي قد تواجه أي فريق يرغب في التعاقد معه هي دفع راتبه المرتفع.

ماذا قدم نيمار مع باريس سان جيرمان؟

منذ وصول نيمار إلى باريس سان جيرمان، في صيف 2017، بعد فسخ عقده مع برشلونة بدفع الشرط الجزائي والبالغ حينها 222 مليون يورو، لم يظهر بالشكل المطلوب داخل حديقة الأمراء.

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فقد خاض نيمار مع باريس منذ وصوله حتى الآن 144 مباراة في كافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل 100 هدفًا وصنع 60 آخرين.

كما حصل على لقب الدوري الفرنسي في أربع مناسبات، وحقق لقب السوبر الفرنسي ثلاث مرات، ومثلهم في كأس فرنسا.