هل يرحل ميشايل للدوري البرازيلي؟ الهلال يرد

أحمد رفعت
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Michael Delgado - hilal 2022al hilal twitter
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ارتبط اسم ميشايل بأكثر من فريق برازيلي

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انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، عبر وسائل إعلام برازيلية، تفيد بأن النجم ميشايل ديلجادو لاعب نادي الهلال، اقترب من الانتقال إلى أحد الأندية البرازيلية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكانت تقارير قد أكدت على أن ميشايل اقترب من الانتقال إلى جريميو البرازيلي، وأن اللاعب سيضحي بالراتب الكبير الذي يحصل عليه من الهلال كي يرحل عنه.

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وكشف الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن حقيقة ما تردد بشأن اقتراب رحيل ميشايل.

وكتب الصويلحي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة جاء فيها: "حسب مصدر هلالي، ميشايل مستمر مع الهلال ولا صحة لوجود أي مفاوضات مع أندية برازيلية أو غيرها لانتقاله".

وشهدت مباراة الهلال الأخيرة أمام الباطن، والتي أقيمت مساء يوم الجمعة، غياب ميشايل عن القائمة بالكامل.

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