هل يرحل كروس؟ عملاق إيطالي يهدد خطة ريال مدريد!

تتواصل التطورات بشأن مستقبل الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد، الذي ينتهي عقده مع النادي الملكي بنهاية الموسم الجاري.

ويتطلع ريال مدريد لتجديد عقد كروس لمدة موسم آخر، ليستمر في فوف الميرنجي حتى صيف 2025، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها هذا الموسم.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن "يوفنتوس يطمح في ضم كروس في الصيف المقبل".

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وأوضحت أنه "لم تبدأ أي مفاوضات بعد، وينوي العملاق الإيطالي الانتظار لبضعة أشهر ومحاولة إقناع كروس، حال لم يقرر تجديد عقده مع ريال مدريد".

وختمت: "من المؤكد أن راتب كروس سيكون أقل بكثير مما يحصل عليه حاليًا في مدريد، والذي يقدر بنحو 22 مليون يورو سنويًا.

وشارك صاحب الـ34 عامًا في 30 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفًا واحدًا، وقدم 7 تمريرات حاسمة.