هل يرحل كارلوس إدواردو عن الهلال السعودي؟

البرازيلي دخل الفترة الحرة في يناير الجاري، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي

مازال مصير اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال السعودي غامضًا مع الزعيم، خاصة في ظل الأنباء والتقارير المتضاربة حول مستقبل اللاعب مع الفريق خلال الفترة المُقبلة.

البرازيلي دخل الفترة الحرة في يناير الجاري، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الفترة الحالية، على أن ينضم له بالصيف المقبل مجانًا.

ففي يوم تُطالعنا الصحافة السعودية بأن إدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل في طريقها لتجديد عقد اللاعب الأجنبي الأكثر تهديفًا في تاريخ الفريق، وأن العقد قد اقترب حسمه.

وفي يوم أخر، تُطالعنا التقارير بأن عملية التجديد مازالت مُعقدة في ظل عدم التوصل إلى صيغة العقد الجديد مع الإدارة الحالية.

ووسط هذا الأنباء المتضاربة عبرت جماهير الفريق عن قلقها من رحيل اللاعب خاصة في ظل المستويات الفنية المميزة التي يُقدمها مع الفريق منذ وصوله.

القصة بدأت حينما أشارت التقارير إلى وجود رغبة لدى الإدارة في تجديد عقد اللاعب، وقد دخلت في مفاوضات بالفعل مع وكيله من أجل حسم العقد.

ولكن تقارير صحفية سعودية مُقربة من نادي الهلال السعودي كشفت عن وجود خلاف بسيط بين إدارة الزعيم ووكيل اللاعب كارلوس إدواردو يؤجل الإعلان الرسمي عن تجديد عقد اللاعب خلال الفترة الحالية.

تقارير .. كارلوس إدواردو قد يرحل عن الهلال

التقارير قالت أن اللاعب وافق على تجديد تعاقده مع الهلال بعد طلب الإدارة بقائه رفقة الفريق خلال الفترة المُقبلة.

صحيفة "الرياضية" قالت أن الخلاف بين الإدارة ووكيل يأتي بسبب مدة العقد، حيث يرغب وكيل إدواردو في تجديد العقد لموسمين، بينما ترغب الإدارة في التجديد لموسم واحد فقط.

الأمر لم يتوقف هنا، فقد كشفت تقارير صحفية برازيلية عن أنباء غير سارة لجماهير نادي الهلال السعودي، بعدما توقعت رحيل اللاعب كارلوس إدواردو عن الفريق نهاية الموسم الجاري 2019\2020.

التقارير البرازيلية قالت أن مشوار "السوبر" كما تُلقبه الجماهير مع الزعيم قد ينتهي قريبًا، خاصة مع قرب نهاية عقده في يونيو 2020، حيث يحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

التقارير أضافت أن وكيل اللاعب يبحث عن نادٍ يمكنه شراء المتبقي من عقد اللاعب البرازيلي، من أجل خوض تجربة جديدة لم تتحدد وجهتها حتى الآن.

مدة العقد تُعطل تجديد عقد كارلوس إدواردو مع الهلال

ومع كل هذه التقارير يبدو مصير اللاعب غامضًا خاصة في ظل ترقب أكثر من نادٍ لموقف اللاعب مع الهلال، سواء في السعودية أو منطقة الخليج أو حتى خارج المنطقة.

ويبدو من المؤشرات أن اللاعب قد يكون في طريقه للرحيل عن الهلال مع نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري 2019\2020، رغم تداول أنباء عن نية المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو في قيد اللاعب بقائمة الفريق الآسيوية.

مسيرة كارلوس إدواردو مع الهلال

في صيف عام 2015، انضم اللاعب البرازيلي إلى نادي الهلال، وفي أول مباراة له مع النادي السعودي، في 12 أغسطس 2015، سجل هدف الفوز الوحيد ضد النصر في كأس السوبر السعودي 2015 على ملعب لوفتس رود.

في أواخر الشهر، في مباراتين تفصل بينهما أربعة أيام، ساعد ناديه في هزيمة لخويا (4–1 فوز على الأرض، في دوري أبطال آسيا) و الفتح (2–1، خارج الأرض) وكان حاسم بتسجيله ثلاث أهداف في ثلاث مباريات. وكان هداف الهلال في دوري المحترفين السعودي 2015–16.

في 15 أغسطس 2017، سجل كارلوس إدواردو هدفين في المباراة المثيرة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 4–3 على نادي التعاون.

وفي ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017 تعرض إدواردو إلى قطع في الرباط الصليبي الأمامي ما أدى إلى انتهاء موسمه بشكل كامل مع الهلال.

وفي أول مباراة رسمية له لموسم 2018–19، سجل وصنع هدفي الفوز 2–1 على الاتحاد في كأس السوبر السعودي، ليتّوج فريقه بلقب كأس السوبر للمرة الثانية في تاريخه.

كما أصبح إدواردو الهداف التاريخي للاعبي الهلال الأجانب، حيث استطاع الوصل لهدفه رقم 71 حتى الآن، متغلبًا على اللاعب البرازيلي السابق تياجو نيفيز الذي أحرز 59 هدفًا خلال مسيرته مع الهلال.

من ناحية الألقاب فقد حقق مع الهلال لقبي دوري سعودي، لقب وحيد كأس سوبر محلي، ولقبين من كأس خادم الحرمين الشريفين، وآخر من كأس ولي العهد، بجانب دوري أبطال آسيا 2019.

وخلال الموسم الحالي، شارك إدواردو الموسم الجاري في 15 مباراة بمختلف البطولات سواء دوري محلي أو كأس الملك أو كأس العالم للأندية قطر 2019، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع آخر.