هل يرحل فالفيردي بسبب وصول بيلينجهام؟ ريال مدريد يحسم الموقف

النجم الأوروجوياني تثار بعض الأقاويل حول مستقبله

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد، أن "الملكي" لا يعتبر لاعبه الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي قابلا للبيع في ظل بعض الأطروحات حول موقفه في الميركاتو الصيفي.

يأتي هذا في ظل حسم ريال مدريد الوشيك لصفقة ضم الإنجليزي جود بيلينجهام من بوروسيا دورتموند وبدء الكثيرين في الحديث عن ثلاثية تجمع بيلينجهام بإدواردو كامافينجا وأوريليان تشواميني في خط وسط الملكي.

وكشفت الصحيفة أن ريال مدريد يعتبر فالفيردي "إستراتيجية" من أجل الحاضر والمستقبل، ولا يستهدف النادي طرحه على المدى القريب أو البعيد من أجل البيع.

وأيًا ما كانت وضعية لاعبي وسط ريال مدريد الحاليين أو المحتملين، سواء تقارير رحيل لوكا مودريتش إلى السعودية، أو رحيل داني سيبايوس، أو وضعية توني كروس، فإن هناك حقيقة واحدة مؤكدة.. فالفيردي ليس للبيع!.