هل يرحل عن يوفنتوس؟ اهتمام أمريكي بضم كيليني

يرتبط الإيطالي جورجيو كيليني، بعقد مع يوفنتوس حتى عام 2023، ولكن جميع الدلائل تُشير إلى أن المدافع الإيطالي يقترب من الرحيل عن السيدة العجوز.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى احتمالية رحيل كيليني عن صفوف البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري، وعدم إكمال عقده مع النادي الإيطالي لخوض تجربة جديدة في مسيرته.

المدير الفني لفريق يوفنتوس، ماسيمليانو أليجري، يرغب في تجديد دماء خط الدفاع مما قد يدفع كيليني إلى الرحيل عن صفوف السيدة العجوز.

كيليني يختار وجهته المقبلة عقب الرحيل يوفنتوس؟

كانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد نشرت في وقت سابق، أن المدافع المُخضرم يدرس العروض المُقدمة له للحصول على خدماته في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وبالأخص من الدوري الأمريكي.

مع تسعة ألقاب في الدوري الإيطالي، وخمسة ألقاب في كأس إيطاليا، وبطولة أوروبية واحدة وميداليتين في دوري أبطال أوروبا باسمه، يُعتبر كيليني بحق أحد أفضل المدافعين في جيله.

ومع ذلك ، تميل امتيازات الدوري الأمريكي إلى اختيار لاعبيها المعينين بهدف تعزيز الإثارة في المباريات، مما يعني إعطاء الأولوية للمهاجمين واللاعبين المتميزين قبل توقيع اللاعبين الدفاعيين.

هل يمكن أن يعود كيليني إلى يوفنتوس إذا رحل؟

كيليني ليس فقط لاعباً رائعاً في قلب الدفاع، ولكنه أيضًا يتمتع بدرجة علمية في إدارة الأعمال، تاركًا الباب مفتوحًا للعودة إلى السيدة العجوز مجدداً.

في الواقع، قال اللاعب نفسه إن قصته مع يوفنتوس "لن تنتهي أبدًا"، بينما ادعى رئيس النادي أندريا أنيلي أن كيليني "يجب أن يقرر متى" ستبدأ مسيرته خلف الكواليس مع السيدة العجوز.

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