هل يرحل عبدالرزاق حمد الله عن النصر الصيف المُقبل؟

جدد اللاعب عقده مع الفريق في يوليو 2019، لتضمن الإدارة تواجده 3 سنوات إضافية

يبدأ الحديث دائمًا مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية عن وجود تغييرات كبيرة في قائمة اللاعبين المتوقع رحيلهم عن أنديتهم أو العكس، وهو ما يعكسه المنطق حيث يبحث كل فريق عن أفضل العناصر لديه في الفريق.

ومع اقتراب الميركاتو الصيفي، يبدأ الحدث في الدوري السعودي للمحترفين عن العديد من اللاعبين الممُكن رحيلهم عن المسابقة بسبب تميزهم مع فريقهم.

الحديث الآن حول إمكانية رحيل المهاجم المغربي المميز عبدالرزاق حمد الله عن صفوف نادي النصر على خلفية بعض الأزمات التي حدثت بينه وبين الإدارة مؤخرًا.

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آخر الأزمات بين حمد الله والإدارة كانت منذ أسابيع عند عودته متأخرًا من الولايات المتحدة الأمريكية والتي على أثرها غاب على مباراة الفريق أمام الفيصلي.

ولكن الأزمة انتهت سريعًا، حيث أشارت التقارير إلى أن العقوبة الموقعة عليه والتي وصلت إلى 15 % من راتبه الشهري، حيث تغيب يومين عن التدريبات دون تقديم عذر.

وقدم المغربي اعتذارًا للجهاز الفني ونظيره الإداري وزملائه اللاعبين عما بدر منه قبل خوض التدريبات بشكل طبيعي.

وعلى الرغم من ذلك بدأ الحديث عن إمكانية رحيل حمد الله عن العالمي بسبب هذه الأزمة، وسط تقارير تتحدث عن مراقبة العديد من الأندية لموقف اللاعب.

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هذه الأنباء تأتي بعدما جدد اللاعب عقده مع الفريق في يوليو 2019، لتضمن الإدارة تواجده 3 سنوات إضافية بعد الموافقة على شروط اللاعب.

وبالتأكيد لن تخسر إدارة النصر لاعب بقيمة حمد الله في ظل الإمكانيات الفنية الرائعة التي يمتلكها، خاصة وإنه لاعب مرعب لدفاع المنافسين.

تمسك إدارة العالمي باللاعب نظرًا لإنه لا خلاف على قيمة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله لاعب نادي النصر كواحد من أفضل المهاجمين الذين مروا على الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل أرقامه المميزة والأكثر من رائعة.

وفي موسمه الأول مع العالمي تمكن حمد الله من تحطيم أرقام قياسية كانت صادمة لسنوات طويلة في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بفضل الأداء الهجومي الأكثر من رائع.

وأصبح مهاجم النصر الهداف التاريخي للدوري السعودي منذ انطلاقته كاسراً بذلك رقم مهاجم اتحاد جدة المعتزل حمزة إدريس والصامد منذ عام 2000.

وكان الرقم الأعلى مسجلاً باسم مهاجم اتحاد جدة المعتزل حمزة إدريس حينما سجّل 33 هدفاً في عام 2000، لينجح مهاجم النصر عبدالرزاق حمد الله في كسره بتسجيله هدفي الفوز لفريقه في شباك الباطن واللذين ساهما في تتويجه باللقب.

وواصل حمد الله مستوياته المميزة التي قدمها في هذا الموسم ليسجل أرقاماً تاريخية حيث أصبح أكثر لاعب يسجل في الجولات المتتالية بتسجيله في 13 مباراة على التوالي.

ولم يكتفِ حمد الله بتلك الأرقام بل أصبح أكثر لاعب يسجل "هاتريك" بواقع مرتين كانتا في شباك الرائد والحزم، وأصبح أول لاعب يسجل "سوبر هاتريك" مرتين بموسم واحد حيث كانت الأولى أمام الرائد والثانية أمام الوحدة.

وبشكل عام في موسمه الثاني أصبح حمد الله في وصافة ترتيب أكثر اللاعبين تسجيلاً للهاتريك في الدوري السعودي للمحترفين، حيث سجل ثلاثية في 6 مناسبات من قبل.

وخلال الموسم الحالي يتربع حمد الله على قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 هدفًا بعد مرور 22 جولة بفارق 4 أهداف عن الوصيف بافيتيمبي جوميس.

وبالمنطق كل هذه الأرقام تؤكد أن إدارة النصر لن تتخلى عن حمد الله مهما كانت الظروف والمغريات.