هل يرحل؟ رد حاسم من جافي بعد أزمته مع برشلونة

الجدل مستمر حول أزمة تجديد العقد

أصر جافي لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني، على استمراره مع الفريق الكتالوني لأطول فترة ممكنة، وسط كل الأنباء المنتشرة حول إمكانية رحيله.

جافي البالغ من العمر 18 سنة قام بتجديد عقده مؤخرًا مع برشلونة حتى عام 2026، لكن هناك بعض الإجراءات المتبقية لتسجيل العقد في رابطة الدوري الإسباني، مما جعل بعض أندية الدوري الإنجليزي وعلى رأسها تشيلسي تترقب الموقف.

وفي هذا السياق قال جافي في تصريحات لشبكة "Movistar +":"منذ أن كنت صغيرًا كنت أرغب دائمًا في البقاء في برشلونة، إنه فريق أحلامي وأنا أقول ذلك دائمًا وأشعر بالهدوء تجاه مستقبلي".

وأما عن أسلوب لعبه السريع ومحاولة المدرب تشافي هيرنانديز لتغيير ذلك:"المدرب يحاول تحسين الأمر لكني لن أغير ذلك أبدًا، إنه يأتي من داخلي لرغبتي الدائمة في بذل قصارى جهدي".

يذكر أن النجم الشاب يعتبر أحد أهم العناصر الرئيسية في برشلونة هذا الموسم، حيث لعب 46 مباراة بكل المسابقات وسجل هدفين ولعب 6 تمريرات حاسمة.