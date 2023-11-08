هل يرحل تشافي بعد تعثر شاختار؟ لابورتا يحسم الأمر نهائيًا

تعرف على موقف برشلونة من إقالة تشافي

ظهرت بعض الأصوات خلال الساعات الماضية، التي تُطالب بإقالة المدرب تشافي هيرنانديز، بعد خسارة فريقه برشلونة أمام شاختار الأوكراني بدوري أبطال أوروبا.

وخسر برشلونة بهدف دون رد، على ملعب فولكس بارك في هامبورج الألمانية، لتعود مرة أخرى الانتقادات تجاه تشافي مدرب برشلونة.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا، لديها كامل الثقة في تشافي وجهازه الفني في العودة لطريق الانتصارات رغم سوء الأداء والنتائج حاليًا، ولكن الأهم التأهل في دوري الأبطال إلى دور الـ16 وينافس الفريق على لقب الدوري الإسباني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الصحيفة أن الفريق الفني لتشافي سيقوم تحليل الوضع الحالي بسبب سوء النتائج، خاصة الأزمات الدفاعية وعدم القدرة على الاستحواذ على الكرة، من أجل الوصول إلى حلول لتلك المشاكل الفنية.

ولن تتخذ إدارة برشلونة أي قرارات خاصة بالجهاز الفني طوال الموسم، بهدف حالة الاستقرار بالفريق، وسيكون التقييم بعد نهاية الموسم الحالي.