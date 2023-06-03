هل يرحل بنزيما؟ "اجتماع الخميس" يقود ريال مدريد نحو التحرك لضم هاري كين!

اجتماع حاسم الخميس الماضي أسفر عن هذا التحرك

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني، في التحرك بنشاط من أجل التعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

شبكة "Relevo" الإسبانية أكدت أن هاري كين هو الرجل الذي يريده الرئيس فلورنتينو بيريز من أجل مساعدة كريم بنزيما في خط هجوم الميرينجي خلال هذا الموسم، أو اللعب مكانه في حالة رحيله إلى اتحاد جدة السعودي، بسبب القدرة الفطرية التي يمتلكها المهاجم الإنجليزي على تسجيل الأهداف.

وأشارت الشبكة إلى أن الخروج المذل أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والخسارة 4/0 على ملعب الاتحاد في الإياب، جعلت ريال يؤمن بضرورة التعاقد مع مهاجم جديد هذا الصيف، خاصة وأن النجم الشاب إندريك لن ينضم للفريق قبل يونيو 2024.

وتوصلت إدارة ريال مدريد بعد الاجتماع الذي عقده بيريز يوم الخميس الماضي مع كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق، أن هاري كين هو اللاعب الأبرز والهدف الأهم، بالإضافة لكاي هافيرتس لاعب تشيلسي الذي يأتي ضمن الخيارات البديلة.

وفي سياق متصل قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن توتنهام قد يرحب بفكرة التخلي عن كين إلى ريال مدريد هذا الصيف، بسبب عدم رغبة النادي اللندني في بيعه إلى أي من الأندية الإنجليزية وعلى رأسها مانشستر يونايتد.

الصفقة تبدو صعبة لكنها ليست مستحيلة، لأن كين نفسه لا يمانع الرحيل إلى ريال، بسبب غياب توتنهام عن دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وعدم تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2024.

ومن المتوقع أن تصل قيمة انتقال كين إلى حوالي 100 مليون يورو، ولكن في الوقت الحالي لم يتم التحرك بأي عرض رسمي للتعاقد مع صاحب الـ29 سنة.