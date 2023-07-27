هل يرحل أندرسون تاليسكا عن نادي النصر؟ وكيله يحسم الجدل

تعرف على موقف تاليسكا من الرحيل عن النصر

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بعض الأخبار انتشرت خلال الفترة الماضية، عن أن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا يمتلك بعض العروض، وأنه من الممكن أن يرحل عن فريقه النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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تاليسكا يعد من أهم لاعبي نادي النصر خلال الفترة الحالية، حيث يتم الاعتماد عليه بصفة أساسية في تشكيل الفريق، سواء في المباريات الرسمية، أو حتى الودية.

وكشف كارلوس ليتي خلال تصريحات نقلها الصحفي التركي إكرم كونور عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن أن تفكير تاليسكا في الرحيل عن النصر غير صحيح.

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وبذلك ينفي وكيل تاليسكا كل ما تردد الفترة الماضية، بشأن اقتراب تاليسكا من الانتقال إلى أحد الأندية التركية، بعد العروض التي تلقاها مؤخرًا.

ويستعد النصر لمواجهة إنتر ميلانو الإيطالي مساء اليوم الخميس، ضمن جولة اليابان، التي شهدت خوض العالمي لمواجهة أولى أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

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