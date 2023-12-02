هل يرحل عن الهلال؟ .. رسالة روبن نيفيش إلى نيوكاسل تحسم الجدل

لاعب الوسط البرتغالي يخرج بتصريحات رسمية حول مستقبله مع الهلال

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بعد أشهر قليلة من انضمام للهلال في الصيف الماضي، بدأ الحديث سريعًا عن احتمالية رحيل لاعب الوسط روبن نيفيش عن الزعيم خلال الشتاء المقبل، متجهًا لنيوكاسل الإنجليزي، وهو الأمر الذي خرج اللاعب للرد عليه بشكل رسمي.

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لاعب الوسط البرتغالي انضم للزعيم في الصيف الماضي قادمًا من ولفرهامبتون في صفقة كلفت خزينة النادي 55 مليون يورو تقريبًا.

لكن مسؤول نيوكاسل أعلنوا بشكل رسمي خلال الأسابيع الأخيرة رغبتهم في الظفر له على سبيل الإعارة في يناير المقبل، ليخرج نيفيش قائلًا خلال تصريحاته لـ"BBC": "لن أرحل عن الهلال، أعتقد أن هذه الشائعات تخرج نظرًا لأن كلا الناديين مشتركان في الجهة المالكة، بجانب كوني لعبت في إنجلترا من قبل".

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وأضاف: "كان هناك اهتمام بالفعل من نيوكاسل لضمي قبل انتقالي للهلال، لكنني سعيد هنا أنا وعائلتي، ونقضي وقتًا رائعًا بالفعل".

يشار إلى أن نيفيش شارك في 19 مباراة رفقة الهلال في مختلف البطولات حتى الآن، سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة آخرين، وحجز مكانه سريعًا في وسط ملعب الفريق.

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