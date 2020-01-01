هل يرتدي ليفربول هذا الزي في الموسم الجديد؟

تسريب للزي المحتمل لنادي ليفربول في الموسم الجديد

نشر موقع "فوتي هيدلاين" تسريبًا لتصميم قميص ليفربول للموسم المقبل بعد التعاقد مع شركة نايكي للملابس.

ليفربول يحتاج للفوز في مباراتين فقط لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي حينما يتم استئناف المسابقات.

ويبدو لون القميص الجديد أحمر غامق والذي يشبه لون قميص منتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا.

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كما توجد ألوان حضراء وبيضاء في ياقة القميص وكذلك على الكم والتي على ما تبدو ستكون أيضًا ألوان الزي الاحتياطي.

وكان ليفربول قد أنهى تعاقده مع شركة "نيو بالانس" بعد خمس سنوات كاملة واتجه إلى نايكي على أن يبدأ العمل مع الشركة الجديدة مطلع يونيو المقبل.

جدير بالذكر أنّ الدوري الإنجليزي لم يحدد موعدًا بعد لعودة المسابقات بعد انتشار وباء كورونا.