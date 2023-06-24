هل يدفع النصر الثمن؟ .. خلاف جورجينا ووالدة كريستيانو رونالدو ينتقل إلى مدريد

النصر خسر لقب دوري روشن بالفعل

شهدت علاقة جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو مع والدته، دولوريس أفيرو، تطورًا ملفتًا خلال الأسبوع الماضي، حيث انتقل الخلاف بينهما إلى العاصمة الإسبانية مدريد وأصبح واضحًا تمامًا.

المصادر المتابعة لحياة نجم النصر السعودي العائلية تتحدث منذ فترة عن وجود مشاكل بين جورجينا ودولوريس لكن يبدو أن الخلاف انتقل لمرحلة جديدة ولم يعد بالإمكان إخفائه أو منع الحديث عنه.

الأمر يعود إلى الـ17 من يونيو الماضي حيث احتفلت العائلة بعيد ميلاد كريستيانو جونيور الـ13، حيث وصلت والدة رونالدو إلى مدريد للاحتفال بالمناسبة كما العادة لكن الجديد كان مكوثها في فندق لا بيت العائلة في مدريد.

ليو كايرو من شبكة CMTV البرتغالية قال عما حدث "دولوريس في مدريد، ولكن ليس في منزل جورجينا بل تُقيم في أحد الفنادق. لا توجد بادرة مودة من صديقة رونالدو".

التقارير الإسبانية المتابعة أوضحت أن الفتور في العلاقة كان واضحًا خلال الاحتفال بعيد الميلاد، كما أشارت إلى أن جورجينا وضمن التغييرات التي أحدثتها سابقًا على منزل العائلة ألغت القسم المخصص لوالدة رونالدو.

ذلك الخلاف العائلي يُمثل مصدر قلق حقيقي للنصر الساعي للعودة إلى منصات التتويج الموسم القادم بعد موسمه الصفري في 2022-2023، حيث يخشى النادي من تأثر نجمه الأبرز بتلك المشاكل.

يُشار إلى أن رونالدو استطاع إحراز 13 هدفًا وصناعة هدفين خلال 16 مباراة له مع النصر في جميع بطولات الموسم.