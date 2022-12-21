هل يدخن الحشيش؟ موقف غريب لأوتامندي في احتفالات الأرجنتين

ماذا فعل أوتامندي أثار غضب الجماهير؟

أثار مدافع الأرجنتين نيكولاس أوتامندي حالة من الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء احتفاله بكأس العالم بشوارع بالأرجنتين.

فريق ليونيل سكالوني نجح بقيادة ميسي في رفع كأس العالم، بعد الفوز على حامل لقب البطولة السابق فرنسا، في مباراة مثيرة، حُسمت بركلات الترجيح.

وبعد عودة أبطال العالم إلى بلادهم، احتشدت الجماهير بالعاصمة بوينس آيرس، للاحتفال مع لاعبي منتخب الأرجنتين، ونشر دي بول عبر حسابه بموقع إنستجرام فيديو أثناء الاحتفالات، تم رصد زميله أوتامندي بالفيديو وهو يدخن الحشيش.

الفيديو ثار الجدل بين أوساط الجماهير، والتي بدأت بانتقاد أوتامندي، وآخرين قاموا بالدفاع عن اللاعب الأرجنتيني وأن من حقه فعل ما يريده.

كما شوهد بالفيديو العديد من لاعبي الأرجنتين، من بينهم ليونيل ميسي وهم يتناولون المشروبات الكحولية أثناء احتفالهم وسط الجماهير.