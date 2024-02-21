هل يخلف تشافي أو توخيل؟ رسالة كلوب الواضحة لبرشلونة وبايرن ميونخ!

المدرب الألماني لن يذهب إلى أي مكان..

صدم وكيل أعمال يورجن كلوب، مارك كوزيكي، كلًا من برشلونة وبايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا بالإعلان عن مصير موكله بشكل قاطع بعد أن يرحل عن ليفربول الموسم المقبل.

وأدلى كوزيكي بتصريحات لشبكة "سكاي" في ألمانيا قال فيها بوضوح: "يورجن كلوب لن يدرب أي نادٍ أو منتخب وطني حين ينتهي الموسم، لن يتغير شيء".

بذلك أغلق الباب أمام كل الراغبين في ضمه، وعلى رأسهم بايرن ميونخ الذي أعلن رحيل مدربه توماس توخيل بنهاية الموسم الجاري، وكذلك برشلونة الذي أعلن مدرب تشافي هيرنانديز نفس القرار.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكذلك فإن كلوب كان مرشحًا للوصول إلى سدة تدريب منتخب ألمانيا بعد فترة من الترنح، إلا أن منصب يوليان ناجلسمان الآن بات في أمان.

وكان كلوب قد أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، قائلًا إن "طاقته قد نفدت" فيما يتعلق بتجربته الحالية مع الفريق الإنجليزي.