هل يخلف أليجري في يوفنتوس؟ تصرف ديدييه ديشان يفتح الباب لزيدان لتدريب فرنسا

تأثير الدومينو في كرة القدم!

سيتواجد ضيف استثنائي في مدرجات ملعب لا بوجوار، يوم الخميس خلال مواجهة نانت ويوفنتوس في دور الـ16 من الدوري الأوروبي، حيث سيكون ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا حاضرًا.

المدير الفني الفرنسي مرتبط بشدة بنادييه السابقين وبالفعل خطط لحضور المباراة، وسط تكهنات باقتراب نهاية رحلته مع الديوك الفرنسية، بعد تصريحات زين الدين زيدان باقتراب عودته إلى التدريب من جديد مع المعرفة برغبته في تدريب أبطال العالم 2018، بينما قد تكون مهمة ديشان القادمة هي خلافة ماسيميليانو أليجري في يوفنتوس.

وأبرزت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية تصريحات ديشان حول حضوره لقاء نانت ويوفنتوس حيث قال: "أنا سعيد جدًا بالعودة".

وأضاف: "سأكون في مباراة الإياب وسأكون سعيدًا جدًا للذهاب إلى هناك نعم كنت قد خططت للذهاب بالإضافة إلى ذلك، دعاني رئيس النادي يجب ألا نتعايش مع الماضي ولكن بالنسبة لجميع الأندية، من واجبنا إحياء الذكرى فيما يتعلق بمن صنعوا هذا النادي كتب هذا الجيل صفحة مهمة في تاريخ هذا النادي".

وتابع: "يوفنتوس لديهم شعبية كبيرة للغاية، وسيكون لهم مكان خاص في المدرجات، نانت أيضًا له تاريخ وأنا سعيد جدًا بالعودة إلى هناك".

الجدير بالذكر أن ديدييه ديشان بدأ مسيرته المهنية مع نانت حيث أصبح محترفًا في عام 1985 ثم غادر في عام 1989 إلى مارسيليا وحقق الفوز بدوري أبطال أوروبا مع نادي الفرنسي في عام 1993، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس في عام 1994 حيث فاز بكل شيء، حتى رحيله إلى تشيلسي في عام 1999.