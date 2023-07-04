هل يخطف المنصب منه؟ البرازيل تستعد لأنشيلوتي بالتعاقد مع مدرب آخر!

علي سمير
Carlo Ancelotti Real MadridGetty Images
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ثقة هائلة في نجاح المفاوضات مع الإيطالي

توصل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لاتفاق نهائي مع فرناندو دينيز مدرب فلومينينسي الحالي من أجل تدريب منتخب البرازيل قبل قدوم كارلو أنشيلوتي.

العديد من التكهنات أثيرت حول مصير مدرب ريال مدريد خلال هذا الصيف، ولكن الإيطالي قرر البقاء مع النادي الإسباني، لتتجه البرازيل نحو دينيز.

وقالت شبكة "TV Globo" البرازيلية إن مدرب فلومينينسي سيبقى مع فريقه الحالي بشكل طبيعي، وسيجمع بين منصبه الأساسي وبين كونه مدربًا لمنتخب بلاده في المباريات الدولية القادمة.

وأوضحت أن دينيز سيكون بمثابة المدرب المؤقت لمنتخب السيليساو لحين انتهاء عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد في شهر يونيو 2024.

وأشارت إلى أن عقده ستصل مدته إلى ستة أشهر أو سنة واحدة، حيث يعتمد ذلك على الموعد النهائي لقدوم أنشيلوتي للعمل كمدرب لمنتخب البرازيل، حيث يراهن الاتحاد المحلي بكل شيء على نجاح المفاوضات مع مدرب ريال مدريد رغم عدم الاتفاق على أي شيء حتى الآن.

والسؤال الرئيسي في الوقت الحالي هو من سيكون مسؤولًا عن اختيار اللاعبين لبطولة كوبا أمريكا 2024، والتي تبدأ على وجه التحديد في نفس الفترة التي ينتهي فيها عقد أنشيلوتي مع ريال.

يذكر أن المنتخب البرازيلي يعود للظهور الدولي في شهر سبتمبر المقبل، باللعب أمام بوليفيا وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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