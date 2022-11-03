هل يخشى مواجهة ميسي؟.. إجابة "ثلاثية" مثيرة من جوارديولا!

الإسباني يعرف ما الذي ينتظره جيدًا

في أعقاب فوزه على ضيفه إشبيلية 3-1 في دوري أبطال أوروبا، أدلى الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي برأيه في قرعة الدور الثاني من المسابقة الأوروبية الأبرز.

وقال جوارديولا لدى سؤاله من قبل أحد الصحفيين عما إذا كان يكترث بمن ستوقعه القرعة ضده في الدور المقبل: "سنكون هناك!".

عاد نفس الصحفي ليسأل: "إذًا هل تقلق حيال الأمر؟".. ليعيد جوارديولا الإجابة ذاتها مرة أخرى "سنكون هناك".

الصحفي عاد ليكون أكثر وضوحًا وقال: "بي إس جي؟".. ليقول بيب للمرة الثالثة: "سنكون هناك!".

وأربك باريس سان جيرمان حسابات أوائل المجموعات بعد أن احتل وصافة مجموعته في الجولة الأخيرة أمام بنفيكا البرتغالي لتتعقد المهمة بدرجة كبيرة على الخصم الذي سيواجه الثلاثي نيمار ومبابي وميسي.

جوارديولا لا يبدو مرتاحًا حيال الأمر، ولكنه كذلك لا يغفل حقيقة أنه يمتلك واحدًا من أقوى الفرق في العالم وأكثرها استقرارًا على الإطلاق.