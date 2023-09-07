هل يحقق ما يتمناه باللعب في السعودية؟ ليبرون جيمس يظهر في الرياض!

الأسطورة الأمريكي يظهر في السعودية

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يبدو أن ليبرون جيمس أسطورة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA ونجم فريق لوس أنجلوس ليكرز، لم يكن يمزح حينما تحدث عن اللعب في المملكة العربية السعودية في وقت سابق!

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جيمس كان له تعليق على العرض الضخم الذي قدمه نادي الهلال إلى النجم الفرنسي كليان مبابي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولمدة عام واحد، حيث نشر تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" قال فيها: "سأذهب بهذه الطريقة إلى السعودية إذا اتصلوا بي لهذه الصفقة التي تبلغ موسمًا واحدًا" ومعها مقطع فيديو لرجل يركض بسرعة.

وبعد أسابيع قليلة من تصريح جيمس، شوهد متواجدًا في العاصمة السعودية الرياض، حيث تواجد في أكاديمية تدعى AZM لكرة السلة، حيث تم التقاط صور له بها.

وتبين أن تواجد ليبرون جيمس في السعودية خلال الوقت الحالي، جاء بناءً على دعوة تلقاها من جانب وزارة الرياضة السعودية، لحضور مباراة ودية في أكاديمية العزم بين الأشبال السعوديين.

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ويعد ليبرون جيمس أحد أساطير دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، حيث يلقبه جماهيره بـ"King James"، وحقق الكثير من البطولات والإنجازات الفردية والجماعية عبر تاريخه.

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