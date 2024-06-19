هل يحتاج مبابي إلى عملية جراحية؟ ديشان يخالف الاتحاد الفرنسي!

النجم الفرنسي يثير قلق الأنصار

خالف المدرب الفرنسي ديدييه ديشان رأي الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بل ما يمكن أن يكون قرارًا كاملًا بشأن إصابة كيليان مبابي على مستوى الأنف.

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أشار في بيان إلى أن مبابي لن يحتاج على الأغلب الخضوع لعملية جراحية على مستوى الأنف.

إلا أن ديشان قال في تصريحات للصحفيين الأربعاء، إن مبابي "حتى لو لم يخضع للعملية حالًا، فمن المؤكد أنه سيجريها بعد البطولة".

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وأضاف ديشان: "اليوم لا يوجد مزيد من الفحوصات الطبية لنجريها، لكنه سيكون تحت هذه الفحوصات خلال الساعات المقبلة".

وأكد ديشان أن مبابي رغم أنه "يشعر بالتحسن" في موضع الإصابة، إلا أن هذا لا ينفي حقيقة احتياجه لإجراء عملية جراحية على مستوى الأنف.