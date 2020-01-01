هل يتولى رانجنيك تدريب ميلان؟ المدرب يجيب

التعليق الأول منه على الحدث..

علّق رالف رانجنيك على الأنباء التي ربطته بتدريب ميلان في الموسم المقبل، إذ نفى وجود مفاوضات بينه وبين إدارة الروسونيري في اللحظة الراهنة.

وكانت تقارير من الصحف الإيطالية قد تحدثت عن أن رانجنيك وقّع عقدًا مع النادي الإيطالي لمدة ثلاث سنوات ليصبح مدربًا ومديرًا رياضيًا في آن واحد بسان سيرو.

ويعمل رانجنيك حاليًا في منصب رئيس الرياضة وتنمية كرة القدم في شركة ريد بول، ومن المقرر أن ينتهي تعاقده هناك مع نهاية هذا الموسم مع إعلانه الرحيل.

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المدرب الألماني في تصريحات للصحافة أجاب عند سؤاله عن توقيعه عقود ميلان "لا يوجد شيء من هذا، كان هناك بعض الاستفسارات، ولكن مثل هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة.".

ميلان قام بإقالة بوبان من منصب المدير الرياضي في الأشهر الماضية، ليخرج الكرواتي موجهًا انتقادًا لاذعًا لإيفان جازيديس، الرئيس التنفيذي باعتبار أن الطرد جاء لرفضه وانتقاده لرانجنيك.

ويمتلك رانجنيك تاريخًا حافلًا في الأراضي الألمانية على صعيد التدريب، حيث سبق وأن قاد أغلب الفرق الكبيرة في ألمانيا وحقق معها بعض الإنجازات، كتصدر البوندسليجا مع هوفينهايم الصاعد حديثًا للبطولة حينها.

يذكر أن رحلة رانجنيك الأخيرة في التدريب كان رفقة لايبزيج، عندما وصل بهم إلى نهائي كأس ألمانيا وأنهى الدوري في المربع الذهبي، بينما يُعد إنجازه الأكبر هو الوصول مع شالكه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2011.