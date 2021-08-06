هل يستمر يوفنتوس في باسم بييمونتي كالتشيو في لعبة فيفا 22 أم يعود باسمه المعروف؟

ستصدر لعبة فيفا 22 للجمهور بشكل رسمي في أكتوبر المقبل، وسيريد الجميع خوض التجربة الجديدة، والاستمتاع بالإصدار الجديد من اللعبة الشهيرة.

ولكن يبقى السؤال الذي يشغل بال الجميع، هل يظهر العملاق الإيطالي يوفنتوس، باسمه المعروف أم يستمر باسم بييمونتي كالتشيو، كما حدث في السنوات الأخيرة؟.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا أسباب تسمية يوفنتوس باسم بييمونتي كالتشيو، وكيف سيكون في لعبة فيفا 22.

ما سبب تسمية يوفنتوس باسم بييمونتي كالتشيو في لعبة فيفا؟

انتهت الشراكة بين يوفنتوس وشركة EA Sports، المنتجة للعبة الشهيرة كانت سببًا في تسمية البيانكونيري باسم بييمونتي كالتشيو، بداية من نسخة فيفا 20.

ومنذ ذلك الوقت أبرم البيانكونيري بالفعل صفقة مع شركة كونامي "Konami" المنافسة لشركة "EA Sports" ليكون اسم النادي حصرياً ملكاً للشركة، ويحظر على باقي الشركات استغلال تلك الحقوق.

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ومن بين تلك الحقوق ملعب واسم وأطقم وشعار الفريق، لم يظهرا في لعبة فيفا منذ نسخة 20، واضطرت الشركة إلى تغيير اسم الفريق وعدم تواجد الملعب الخاص بالبيانكونيري.

لماذا اسم بيمونتي كالتشيو؟ وماذا يعني؟

نظراً لأن شركة EA Sports لا يمكنها استخدام الاسم الحقيقي لفريق يوفنتوس فقد اضطروا إلى استخدام اسم بديل لعمالقة السري آ.

وقد وقع الأختيار على أسم بيمونتي كالتشيو والذي يعني بالمعنى الحرفي "بيمونتي كرة القدم" وهي كلمة مستوحاة من المنطقة الإيطالية التي يتواجد بها يوفنتوس والتي تُعرف أحياناً باسم بيمونتي وهي مدينة في شمال غرب إيطاليا على الحدود السويسرية والفرنسية.

ويُترجم اسم المدينة إلى "عند سفح الجبال" وهو اعتراف بخلفية جبال الألب الشهيرة في المنطقة، ويتبع اسم المدينة أسلوب تسمية تستخدمه العديد من الأندية الإيطالية في الحياة الواقعية، مثل بريشيا كالتشيو، كالياري كالتشيو أو "أسوشاتسيوني كالتشيو ميلان" إشارة لنادي ميلان.

هل يتواجد يوفنتوس في لعبة فيفا 22 أم يستمر باسم بييمونتي كالتشيو؟

بسبب حقوق الملكية التي تمتلكها شركة كونامي، سيستمر يوفنتوس باسم بييمونتي كالتشيو، في النسخة القادمة من لعبة فيفا 22، وكذلك سيكون شعاره مختلفًا عن الواقع.

ولن يكون يوفنتوس الفريق الوحيد في الدوري الإيطالي، الذي لن يكون باسم مختلف، وهي فرق روما وأصبح باسم نادي روما لكرة القدم، ولاتسيو الذي أصبح لاتيوم، بالإضافة إلى أتالانتا الذي سيصبح بيرجامو كالتشيو.

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