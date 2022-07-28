هل يتواجد يوفنتوس في فيفا 23؟

عملاق الدوري الإيطالي غاب عن آخر ثلاثة إصدارات من لعبة محاكاة كرة القدم الشهيرة التي تقدمها شركة "EA Sports".

تزامن الموسم الثاني للبرتغالي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس الإيطالي، بعد انتقاله من ريال مدريد الإسباني، إزالة اسم أحد الأندية الإيطالية المرموقة من امتياز لعبة "FIFA" الشهيرة، بعد تأسيس شراكة رسمية مع شركة كونامي اليابانية، التي تصدر لعبة "eFootball" المنافس الرئيسي.

ومنذ نسخة "فيفا 20"، كان على يوفنتوس العمل تحت اسم مختلف في إنتاجات شركة "EA Sports" المختلفة.

ومنذ ذلك الحين، أصبح اسم يوفنتوس في لعبة "فيفا" هو "بيمونتي كالتشيو"، ولكن اتفاقية الترخيص في المجال الافتراضي التي تسبب في هذا التغيير قد انتهت الآن.

هل هذا يعني أن يوفنتوس سيعود من جديد بقوة في "فيفا 23"؟ "جول GOAL" يكشف لكم الأمر في السطور التالية.

هل سيكون يوفنتوس في "فيفا 23"؟

أعلنت شركة "EA Sports" في يوليو 2022 أن الفريق الفائز بلقب الدوري الإيطالي 36 مرة سيعود من جديد إلى اللعبة التي يطورونها بعد أن قطع النادي علاقته مع شركة "كونامي".

وجاء في بيان أصدرته الشركة: "سيعود ملعب يوفنتوس الرئيسي، ملعب أليانز، في فيفا 23، وسيعاد تصميمه بشكل أصلي جنبًا إلى جنب مع شعار النادي والأطقم المميزة".

وأضاف: "إلى جانب شراكة النادي، أصبح كلاوديو ماركيزيو لاعب خط وسط يوفنتوس السابق هو أحدث أبطال طور الألتميت تيم في فيفا 23".

وتابع: "أحد أفضل المهاجمين الشباب في اللعبة، دوشان فلاهوفيتش، سيصبح أيضًا سفيرًا حصريًا للعبة فيفا 23".

واختتم البيان: "الشراكة تقتضي بأن تصبح EA Sports شريك ألعاب الفيديو الرياضي الحصري ليوفنتوس، وكذلك الشريك الرسمي للثقافة الحضرية، في علاقة سيعمل بموجبها الطرفان أيضًا عبر عدد من مباريات أسلوب الحياة والمبادرات الثقافية التي توفر فرصًا جديدة خارج كرة القدم".

من هو بيمونتي كالتشيو؟

تم تحويل اسم يوفنتوس إلى بيمونتي كالتشيو لأول مرة في "فيفا 20" واستمر النادي في الظهور بهذا الاسم في ثلاثة إصدارات.

ولا تزال الأندية الإيطالية البارزة الأخرى، مثل روما ولاتسيو وأتالانتا، غائبة عن قوائم "EA Sports" في الوقت الحالي، حيث يظهر الثلاثي بأسماء نادي روما لكرة القدم، ولاتيوم وبيرجامو كالتشيو على الترتيب.

عاد يوفنتوس الآن، بعد أن ترك الاسم الذي حصل عليه في اللعبة من فريق آخر كان مقره في تورينو وانتهى في 1915 بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى.

اسم بيمونتي كالتشيو مستوحى من المنطقة الإيطالية التي يقع فيها مقر نادي يوفنتوس، وتقع هذه المنطقة في شمال غرب إيطاليا، على الحدود مع سويسرا وفرنسا.

ويتبع اسم بيمونتي كالتشيو أسلوب تسمية تستخدمه بالفعل عدد من الأندية الإيطالية في الحياة الواقعية، مثل بريشيا كالتشيو، وكالياري كالتشيو.

ما هو موعد إصدار فيفا 23؟

أعلنت شركة EA Sports عن إتاحة تجربة الوصول المبكر إلى الأجهزة المختلفة في يوم 27 سبتمبر 2022 جنبًا إلى جنب مع خدمة EA Play Pro Ultimate Edition Access للكمبيوتر الشخصي.

ستصل نسخة "FIFA 23 Ultimate Edition" إلى المتاجر في جميع أنحاء العالم يوم 27 سبتمبر 2022 ، على أن يتم إطلاق الإصدار العادي بعد ثلاثة أيام في 30 سبتمبر.